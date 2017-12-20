Исследование: российская молодежь предпочитает соцсети и просмотр кино дома

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Самыми популярными видами досуга российской молодёжи сегодня является общение в соцсетях, просмотр фильмов, чтение книг, прогулки и шопинг — а вот ночные клубы и дискотеки молодых россиян сегодня практически не интересуют, говорится в исследовании Общественной палаты РФ.

Как следует из материалов исследования досуговых предпочтений российской молодежи, поступивших в РИА Новости, в свободное время дома молодые люди предпочитают общаться в социальных сетях или мессенджерах (такой вариант ответа указали 54% респондентов), просматривать ролики и фильмы на компьютере (об этом заявили 50% опрошенных) и читать книги и журналы (46%).

Как уточнили РИА Новости инициаторы мониторинга, выбирать можно было несколько вариантов ответа, таким образом была выявлена "тройка лидеров" предпочтений.

Что касается занятости в свободное время вне дома, чаще всего опрошенные молодые люди выбирали ответы "проведение времени на природе, прогулки" (45,2%), "посещение кинотеатра" (40,4%), "посещение магазинов" (38%).

"Наименее популярно посещение дискотек и ночных клубов — 7,3%", — говорится в исследовании ОП РФ.

Регулярно посещают государственные и муниципальные секции и кружки лишь 35,3% опрошенных, наибольший охват молодежи здесь демонстрирует Тюменская область (59%), Оренбургская область (54%), Башкирия (47,5%), Кемеровская область (46,2%) и Северная Осетия-Алания (42,2%).

Хотя бы один раз за последние три месяца в мероприятиях молодежной политики (форумах, волонтерских акциях и др.) приняли участие 53% респондентов, причем лишь 12% — по причине обязательного участия. Главная же причина участия — это возможность проявить себя, такой вариант отметили 64% опрошенных.

Регионы-лидеры здесь — Татарстан (79,2 %), Ульяновская область (76%), Белгородская область (71,6%), Чувашия (68,9%) и Нижегородская область (67,6%).

Кроме того, 79,2% опрошенных молодых людей заявили, что удовлетворены своей жизнью. Наиболее удовлетворена жизнью молодежь в республике Татарстан (87,6%), ХМАО (86,4%), Тамбовской области (85,8%), Тюменской (85,4%) и Курганской (84%) областях.

В опросе участвовали молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет из 59 субъектов РФ и 608 населенных пунктов. Инициатор и главный организатор проекта — член комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Ольга Амельченкова. Главной особенностью проекта было то, что собирали мнение молодых людей на местах волонтеры, отобранные Общественной палатой РФ из числа активной молодежи.