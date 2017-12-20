Выступивший в бундестаге школьник из Нового Уренгоя похудел из-за травли

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко, выступивший в ноябре в бундестаге, похудел на семь килограммов из-за травли. Об этом сообщил во время прямой линии губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, его слова приводит местное издание sever-press.ru.

По словам главы региона, после того, как ситуация "сдетонировала", над мальчиком начали издеваться, называть нацистом и угрожать. При этом оградить Десятниченко от скандала оказалось невозможно.

Глава ЯНАО также призвал разобраться в том, как в школьных учебниках преподается история. "Если там Великой Отечественной войне посвящено несколько страниц, что мы хотим? Это сдетонировало, и хорошо. Получилось, что ребенок с Ямала заставил всю страну обратить внимание на образование. Может быть, этим не стоит гордиться, но хорошо, что это произошло", — заявил Кобылкин.

Губернатор отметил, что ему не хотелось бы, чтобы в борьбе с фашизмом зарождался национализм. "Это было бы началом конца нашего многонационального государства, которое сегодня существует. Оно и так развивается в серьезных штормовых условиях. Нам надо больше думать о любви и сострадании", — сказал глава региона.

В ноябре Десятниченко выступал в бундестаге с рассказом о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам мальчика, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он "умер от тяжелых условий плена". Школьник посетил "захоронения солдат вермахта" в Челябинской области, где "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильными обвинения в пропаганде нацизма в адрес Десятниченко. По его мнению, юноша чрезвычайно волновался и не имел в виду ничего плохого, а саму травлю пресс-секретарь российского лидера назвал "экзальтированной".

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева также осудила травлю юноши. По ее словам, в такой ситуации необходимо совершенствовать систему и подходы к обучению и воспитанию, а не осуждать подростка.