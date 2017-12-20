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Общество

"Это что за прикол?" В новосибирских магазинах не приняли новую купюру

00:0120.12.2017
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фото.Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фото.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Продавцы новосибирских магазинов зачастую опасаются или отказываются принимать новую двухтысячную купюру Банка России, выяснили журналисты новосибирского издания "НГС.Новости".

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Новые банкноты номиналом в 200 и 2 000 рублей были введены в обращение в октябре текущего года, однако до сих пор во многих регионах еще не успели получить широкого распространения. Первые купюры, на которых изображены символы Дальнего Востока — мост на остров Русский и космодром "Восточный" — появились в Новосибирске лишь на прошлой неделе.

В супермаркетах крупных сетей к появлению новой банкноты отнеслись с доверием. Где-то, однако, не обошлось без созыва "консилиума" с участием администраторов и охранников, которые, однако, вынуждены были в итоге признать подлинность купюры.

А вот в некоторых небольших ларьках продавцы даже отказались брать деньги в руки, объясняя это тем, что "невозможно" проверить, не фальшивая ли банкнота.  

В магазине канцелярских товаров продавец на кассе заявила, что купюры в таком номинале "еще не существуют", и порекомендовала обменять две тысячи в ближайшем банке. После просьбы проверить банкноту на подлинность она вызвала охранника.

"Ну что вы мне показываете? Думаете, я разбираюсь в иностранных купюрах?" — спросил он, увидев новую банкноту. 

Вместе с тем, в новосибирском метро никаких проблем с оплатой не возникло: проверив купюру, кассир продлила журналисту проездной.

В Сибирском ГУ Банка России пояснили, что если у покупателя отказываются принимать новую банкноту, ему следует обратиться к администратору магазина. В случае, если проблема все же не будет решена, гражданам стоит написать жалобу в Роспотребнадзор или Банк России.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Ананасов
Я бы тоже не доверял конфетной обертке похожей на евро.
00:17
20.12.2017
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