"Это что за прикол?" В новосибирских магазинах не приняли новую купюру

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Продавцы новосибирских магазинов зачастую опасаются или отказываются принимать новую двухтысячную купюру Банка России, выяснили журналисты новосибирского издания "НГС.Новости".

Новые банкноты номиналом в 200 и 2 000 рублей были введены в обращение в октябре текущего года, однако до сих пор во многих регионах еще не успели получить широкого распространения. Первые купюры, на которых изображены символы Дальнего Востока — мост на остров Русский и космодром "Восточный" — появились в Новосибирске лишь на прошлой неделе.

В супермаркетах крупных сетей к появлению новой банкноты отнеслись с доверием. Где-то, однако, не обошлось без созыва "консилиума" с участием администраторов и охранников, которые, однако, вынуждены были в итоге признать подлинность купюры.

А вот в некоторых небольших ларьках продавцы даже отказались брать деньги в руки, объясняя это тем, что "невозможно" проверить, не фальшивая ли банкнота.

В магазине канцелярских товаров продавец на кассе заявила, что купюры в таком номинале "еще не существуют", и порекомендовала обменять две тысячи в ближайшем банке. После просьбы проверить банкноту на подлинность она вызвала охранника.

"Ну что вы мне показываете? Думаете, я разбираюсь в иностранных купюрах?" — спросил он, увидев новую банкноту.

Вместе с тем, в новосибирском метро никаких проблем с оплатой не возникло: проверив купюру, кассир продлила журналисту проездной.

В Сибирском ГУ Банка России пояснили, что если у покупателя отказываются принимать новую банкноту, ему следует обратиться к администратору магазина. В случае, если проблема все же не будет решена, гражданам стоит написать жалобу в Роспотребнадзор или Банк России.