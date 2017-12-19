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Общество

В Думе поддержали списание недоимки по имущественным налогам физических лиц

22:4419.12.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНалоговая инспекция. Архивное фотоНалоговая инспекция. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку о списании недоимки по транспортному и земельному налогам и налогу на имущество физических лиц, образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года.

Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Председатель комитета Андрей Макаров пояснил на заседании комитета, что эта поправка, внесенная им совместно с Сергеем Неверовым, Александром Жуковым, Петром Толстым и Андреем Исаевым, подготовлена в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина. "Президент сказал: вы людей не трогайте. Мы предусмотрели эту возможность", — сказал депутат.

Путин на большой пресс-конференции 14 декабря предложил списать накопившуюся за предыдущие годы безнадежную налоговую задолженность граждан.

Детали

Поправка устанавливает, что недоимка по транспортному и земельному налогам, налогу на имуществу физлиц, образовавшаяся на 1 января 2015 года, а также задолженность по пеням, начисленным по этим налогам, признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию.

Поправкой также предлагается списать недоимку по налогам индивидуальных предпринимателей, в том числе утративших такой статус до вступления законопроекта в силу, а также задолженность по пеням на нее, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Однако эта норма не будет распространяться на НДПИ, акцизы и налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ.

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бюджетный комитет также поддержал поправку, внесенную той же группой депутатов, которая предлагает не признавать доходами физлиц доходы, в отношении которых налоговым агентом не был удержан налог, и были поданы сведения в налоговые органы о невозможности его удержания. Эту норму предлагается применять в отношении доходов, полученных с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года.

"Это как раз те доходы, о которых президент сказал, что этих доходов не существует, условные, как назвал президент. Поэтому в данном случае – это прямое исполнение поручения", — напомнил глава бюджетного комитета. "Существует всегда точка отсечения и эта точка отсечения предлагается 1 декабря. Почему? Потому что если мы напишем какую-то другую точку декабря, там появится возможность с манипуляциями в течение месяца, а вот 1 декабря позволяет это отсечь", — пояснил Макаров.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Таким образом, физлица не должны будут самостоятельно уплачивать налог с доходов, по которым налоговый агент не удержал налог и сообщил об этом в налоговые органы, отметил он. Однако это не будет относиться к доходам в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг, дивидендам и процентам, материальной выгоде, доходам в натуральной форме, в том числе в виде подарков, а также к выигрышам и призам, получаемым в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях. "С этого надо платить, потому что это не условные доходы, а реальные доходы. Строго говоря, именно об этом говорил президент", — отметил Макаров.

Соответствующие поправки были поддержаны комитетом во вторник в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об уточнении порядка налогообложения контролируемых иностранных компаний. На рассмотрение Госдумы законопроект будет вынесен 20 декабря.

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