В Думе поддержали списание недоимки по имущественным налогам физических лиц

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку о списании недоимки по транспортному и земельному налогам и налогу на имущество физических лиц, образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года.
Путин на большой пресс-конференции 14 декабря предложил списать накопившуюся за предыдущие годы безнадежную налоговую задолженность граждан.
Детали
Поправка устанавливает, что недоимка по транспортному и земельному налогам, налогу на имуществу физлиц, образовавшаяся на 1 января 2015 года, а также задолженность по пеням, начисленным по этим налогам, признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию.
Поправкой также предлагается списать недоимку по налогам индивидуальных предпринимателей, в том числе утративших такой статус до вступления законопроекта в силу, а также задолженность по пеням на нее, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Однако эта норма не будет распространяться на НДПИ, акцизы и налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ.
"Это как раз те доходы, о которых президент сказал, что этих доходов не существует, условные, как назвал президент. Поэтому в данном случае – это прямое исполнение поручения", — напомнил глава бюджетного комитета. "Существует всегда точка отсечения и эта точка отсечения предлагается 1 декабря. Почему? Потому что если мы напишем какую-то другую точку декабря, там появится возможность с манипуляциями в течение месяца, а вот 1 декабря позволяет это отсечь", — пояснил Макаров.
Соответствующие поправки были поддержаны комитетом во вторник в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об уточнении порядка налогообложения контролируемых иностранных компаний. На рассмотрение Госдумы законопроект будет вынесен 20 декабря.