Директор ФСБ рассказал, чего опасалось руководство СССР накануне начала ВОВ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Советское руководство всерьез опасалось удара со стороны Великобритании и США накануне нападения Германии на СССР, сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"К сожалению, добываемые данные о конкретном дне нападения на СССР были противоречивы. Ряд источников не вызывал доверия И.Сталина, поскольку в предыдущие годы поступавшие от них сведения либо не всегда находили своего подтверждения, либо сильно запаздывали. При этом надо помнить, что советское руководство всерьез опасалось удара со стороны Великобритании и США", — сказал Бортников в интервью "Российской газете".