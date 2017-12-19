НИИ Новогодних чудес откроют в дни праздничных каникул в главном здании РАН

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Научная елка, цель которой — популяризация науки среди школьников, пройдет в главном здании Российской академии наук на Воробьевых горах в Москве в дни новогодних каникул.

Как сообщили организаторы, елка Wow! How?, которая будет проводиться с 22 декабря по 6 января, поможет зародить интерес к науке у детей путем их активного участия в исследованиях. В мероприятиях примут участие молодые ученые, выпускники и аспиранты факультетов физики, химии, биологии и других отделений ведущих вузов страны.

На время праздника на сцене будет создано "НИИ Новогодних чудес", в котором развернется огромная лаборатория, а опыты в ней будут проводить настоящие ученые и Дед Мороз.

Гостей елки ждут масштабные декорации и завораживающие эксперименты, среди которых опыты с сотнями литров жидкого азота, фонари изо льда, гигантские пушки и шарометы, танцы молний и многое другое. В фойе перед началом шоу гости смогут попробовать себя в роли физиков, химиков, геологов и даже архитекторов будущего – пространство трех этажей здания Академии наук будет отведено под мастер-классы, интерактивные зоны и мини-шоу.

Также для ребят будет организована "Кухня настоящих чудес", где их, в частности, научат рисовать новогодние узоры на молоке и проводить чудесные эксперименты, которые можно повторить дома на кухне.

Главный символ праздника — новогоднюю елку — украсят светящиеся фигуры, символизирующие механику, химию, астрономию, физику и другие науки. Каждый день посетителей ждет розыгрыш подарков. Победителям достанутся научные сладости и уникальные книжки – как для детей, так и для взрослых.