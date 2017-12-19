"Федеральная пассажирская компания" рассказала о тарифах в 2018 году

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в 2018 году не будет индексировать базовые тарифы в СВ, купе и люксе поездов дальнего следования, сообщили РИА Новости в компании.

Перевозки пассажиров в поездах в дальнем следовании осуществляет ФПК. Тариф для нее в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС. Выпадающие доходы ФПК от госрегулирования тарифов компенсируются субсидиями из госбюджета. Тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК.

"Главной целью "Федеральной пассажирской компании" является обеспечение доступности перевозок. Так, в 2018 году АО "ФПК" не будет повышать базовые ставки тарифов на проезд в дерегулируемом сегменте — вагонах типа купе, СВ и люкс. В отличие от плацкартных вагонов и вагонов общего типа, тарифы на которые регулируются государством, стоимость проезда в данном сегменте устанавливается перевозчиком самостоятельно", — сообщили в ФПК во вторник.

Собеседник агентства напомнил, что в поездах ФПК действует система динамического ценообразования стоимости проезда, которая используется при назначении цен на проезд в вагонах купе, СВ и люкс. Она, поясняют в компании, дает возможность тем пассажирам, которые ранее путешествовали исключительно в плацкарте, выбирать для себя более комфортные условия проезда при минимальной разнице в цене.

"Например, в первые дни продаж билетов цена верхней полки купейного вагона часто равна цене проезда в плацкартных вагонах. Также для обеспечения доступной стоимости проезда в 2018 году "Федеральная пассажирская компания" планирует применять различные маркетинговые акции во всех сегментах перевозок", — сообщили в ФПК.

Предыдущие годы

ФПК с 1 января 2017 года проиндексировала базовые тарифы на проезд в купе, СВ и люксе на 5% только в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования. Под управлением системы тогда находилось около 75% ФПК, в 2017 году этот показатель планировалось увеличить до 95%.

С января 2016 года тарифы на перевозки купе, СВ и люкс были проиндексированы на 5% к уровню 2015 года.

Плацкарт не индексируется

Тариф на проезд в плацкарте и общих вагонах в 2018 году индексироваться не будет. Такое решение было принято в ноябре текущего года на уровне правительства после горячей дискуссии, которая развернулась между ФАС, ведомствами и ФПК.

ФАС предложила в 2018 году снизить на 10% тарифы в плацкарте и общих вагонах. Однако Минтранс и МЭР выступили против. ФПК ожидала индексации тарифа на 3,9%.

РЖД на некоторое время даже приостанавливали продажи билетов в плацкарт и общие вагоны на 2018 год. Однако в итоге власти утвердили "нулевую" индексацию тарифа.