В Совфеде предложили провести инвентаризацию государственных информсистем

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает провести инвентаризацию всех государственных информационных систем и внедрить единый регламент работы с цифровыми данными для госорганов.

"В настоящее время насчитывается более 400 государственных федеральных информационных систем и более двух тысяч региональных. На их обслуживание тратятся миллиарды рублей. При этом данные, содержащиеся в системах, не стандартизированы, зачастую дублируют друг друга и не поддаются сквозному анализу", — сказала спикер на заседании Интеграционного клуба во вторник.

Возможным решением этой проблемы, по ее мнению, "является инвентаризация всех государственных информационных систем и внедрение единого регламента работы с цифровыми данными для государственных органов". Полномочия по осуществлению функций в этой сфере должны быть закреплены за одним из федеральных ведомств, отметила она.

"Безусловный интерес представляют задачи по дальнейшей автоматизации законодательной деятельности. Речь идёт, конечно, не о том, чтобы компьютер заменил человека в процессе законотворчества, а о внедрении удобных электронных помощников", — сказала Матвиенко.

Она отметила, что рабочее место сенаторов уже оборудовано системой с электронным документооборотом. "Цифровизация законодательного процесса может быть полезной и на уровне Евразийского экономического союза для обеспечения гармонизации правого регулирования в наших странах", — считает сенатор.

При этом, по ее словам, важно развивать и внедрять собственное программное обеспечение. "Сегодня государственные органы вынуждены, зачастую, работать с зарубежными программами", — сказала Матвиенко.

По ее словам, в России немало специалистов, способных создавать уникальные программные продукты, надо обеспечить им условия для работы. "Уверена, что это поможет выправить дисбаланс, сложившийся на рынке программного обеспечения", — добавила спикер.

Она также отметила, что сегодня Россия занимает 41-е место по готовности к цифровой экономике, а с точки зрения экономических и инновационных результатов использования цифровых технологий — 38-е место. Недостаточное внимание к цифровой составляющей во многом стало причиной "пробуксовки" в развитии таких отраслей-гигантов как авиационная промышленность, космическая индустрия, машиностроение, фармацевтика, сказала Матвиенко.

"Если по этому направлению мы не наверстаем упущенные позиции, то, даже обладая самым современным отечественным программным обеспечением, конкурировать с мировыми лидерами будет очень тяжело", — заключила спикер.