Стоимость разовой поездки в московском общественном транспорте не изменится

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Стоимость разовой поездки в 2018 году в московском транспорте останется прежней, сообщили РИА Новости в департаменте транспорта Москвы.

"В рамках индексации тарифов на проезд на 2018 год уже точно принято решение, что стоимость разовой поездки в Москве не изменится. Прежней останется цена билета "Единый" на 1 поездку – 55 рублей, билета ТАТ на 1 поездку в зоне Б (ТиНАО) – в 40 рублей, а также билета, оплаченного на турникете через бесконтактную систему оплаты PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и других – на уровне 40 рублей", — рассказали в департаменте.