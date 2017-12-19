Приставы за год взыскали полтора миллиарда рублей с водителей-должников

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Приставы ограничили права на вождение автомобиля почти 400 тысяч россиян в 2017 году, после чего должники выплатили 1,5 миллиарда рублей долгов, сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов.

По его словам, за 10 месяцев текущего года в рамках 380 тысяч исполнительных производств применено временное ограничение на управление должником автомобилем.

"В результате фактического ограничения права управления транспортным средством судебными приставами-исполнителями в течение 10 месяцев текущего года было взыскано 1,5 миллиарда рублей", — сказал Аристов на заседании группы партии "Единая Россия".