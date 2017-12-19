Эксперт оценил переход "Иронии судьбы" на "Россию 1" в Новый год

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Тот факт, что новогодняя кинокомедия "Ирония судьбы, или С легким паром" будет показана в этом году не на Первом канале, а на "России 1", никак не повлияет на новогодние рейтинги телеканалов: решающей в этом плане будет шоу-программа новогодней ночи, заявил РИА Новости доцент кафедры теории и экономики СМИ журфака МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Смирнов.

Ранее стало известно, что популярная советская комедия "Ирония судьбы, или С легким паром", ставшая уже неотъемлемым атрибутом предновогоднего телеэфира, 31 декабря будет показана не на Первом канале, а на "России 1", это связано с ротацией прав на "золотой фонд" "Мосфильма".

"Я не склонен демонизировать роль именно этого фильма. <…> Все-таки в Новый год от каналов ждут новогодних шоу, и, на мой взгляд, все будет зависеть от того, насколько удачным будет новогоднее шоу Первого канала в этом году", — сказал Смирнов.

Он отметил, что, хотя этот фильм входит в пакет "золотого фонда" "Мосфильма", телезритель может посмотреть его и 31 декабря, и 1 января, "и во все остальные новогодние праздники".