МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Номинанты и лауреаты российской Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" из восьми городов представят 17 постановок на новогодних площадках Тверской улицы в Москве, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Сообщается, что лучшие театры России соберутся для встречи Нового года на Тверской улице. В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", 31 декабря, а также 1 и 2 января, лауреаты и номинанты российской Национальной театральной премии "Золотая Маска" выступят на 10 тематических площадках — "Обыкновенное чудо", "Снежная королева", "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане", "Золотой петушок" и других. Кроме того, 17 постановок представят театральные коллективы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Омска, Самары, Костромы, Красноярска и Новокуйбышевска.

"Мы рады возможности показать москвичам и гостям новогодних праздничных торжеств спектакли лучших российских театров. Одной из главных задач фестиваля является объединение культурного пространства нашей страны. Поэтому важно, чтобы как можно больше зрителей увидели, как ярко, интересно, разнообразно развивается современный театр не только в Москве и Санкт-Петербурге, но в десятках и сотнях городов от Новосибирска до Костромы, от Красноярска до Новокуйбышевска", — приводятся слова Марии Ревякиной, директора фестиваля "Золотая Маска".

Помимо театральных площадок на Тверской улице в рамках фестиваля "Путешествия в Рождество" в Москве откроется еще 83 площадки. С 22 декабря 2017 года по 14 января 2018 гостей ежедневно будут ждать ледовые балеты и шоу, выступления уличных театров, концерты, увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, световые инсталляции и традиционные зимние забавы.