Первый канал не будет показывать "Иронию судьбы" перед Новым годом

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!. Архивное фото

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!. Архивное фото

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" 31 декабря покажет не Первый канал, а "Россия-1". Это связано с ротацией прав на "золотой фонд" Мосфильма, сообщили РИА Новости представители телеканалов.

"В этом году "Ирония судьбы, или С легким паром" будет показана на "России-1", — сказали в пресс-службе ВГТРК.

В дирекции общественных связей Первого канала пояснили, что легендарная картина входит в пакет Мосфильма, который делится и ротируется между каналами.

"Так, в этом году у Первого канала появились права на фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", которые в прошлом году были на втором канале. Обе картины Первый канал покажет 31 декабря — в 16:50 "Кавказскую пленницу" и в 21:15 "Иван Васильевич…", — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, в сетке Первого канала стоит "Ирония судьбы. Продолжение" с участием Сергея Безрукова, Елизаветы Боярской, Константина Хабенского, Андрея Мягкова, Юрия Яковлева, Барбары Брыльской и других знакомых миллионам россиян актеров.