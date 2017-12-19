Суд отменил решение о запрете в России BlaBlaCar

КРАСНОДАР, 19 дек — РИА Новости. Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете в России сервиса BlaBlaCar, передает корреспондент РИА Новости.

"Решение Тимашевского районного суда Краснодарского края от 12 сентября 2017 года отменено, в иске прокурора Тимашевского района отказано. Апелляционное определение может быть обжаловано в течение шести месяцев", — сказала судья.

Тимашевский суд признал информацию о совместных поездках на сайте BlaBlaCar "запрещенной к распространению" на территории России, поскольку счел, что через сайт осуществляются нелегальные перевозки пассажиров. В компании заявили, что не получали официального извещения об этом решении, а узнали о нем случайно — от одного из пользователей.

Юристы BlaBlaCar обратились в Краснодарский суд с требованием восстановить срок подачи апелляционной жалобы и параллельно подали апелляцию на само решение о признании публикуемой информации запрещенной. Они собирались доказать суду, что райдшеринг (совместное использование частной машины с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков) не нарушает российских законов.

На сайте BlaBlaCar водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. Компания основана в 2006 году в Париже. В России она начала работать в феврале 2014 года. Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей по всему миру.