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Общество

В Госдуме рассказали, как ФСБ и МВД будут получать биометрические данные

15:1519.12.2017
(обновлено: 16:55 19.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВход в Государственную Думу РФ. Архивное фотоВход в Государственную Думу РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. МВД и ФСБ России по запросам будут получать от оператора единой биометрической системы данные подозреваемых в преступлениях лиц, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Работа коллектора. Архивное фото
© Fotolia / JackF
Коллекторы надеются на скорое внедрение биометрических технологий в работу
"Это в рамках уголовных дел, расследования террористических актов, у соответствующих силовых структур есть полномочия", — сказал он, отметив, что биометрические данные не в банках будут храниться, а у оператора биометрической системы, которого определит правительство РФ.

"Предполагается, что это будет "Ростелеком". Соответственно, оператору будут направляться запросы по отдельным лицам, которые подозреваются в каких-то преступлениях. Это не сплошной доступ к биометрическим данным, а только к таким данным тех лиц, кто причастен к каким-то преступлениям", — подчеркнул депутат.

Данные нормы содержатся в законопроекте, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков. Документ направлен на создание механизма удаленной идентификации клиентов кредитной организации — физлиц с использованием их биометрических персональных данных (изображение лица, голос).

Такая идентификация будет осуществляться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации и подтверждением биометрических данных в единой биометрической системе. Оператор единой биометрической системы будет предоставлять МВД и ФСБ размещенные в данной системе сведения в установленном правительством порядке.

Предусмотренный законопроектом механизм позволяет банкам открывать счета (вклады) клиентам — гражданам без их личного присутствия с использованием сети интернет. При этом Банк России будет вправе запретить банку осуществлять удаленную идентификацию клиентов — физических лиц в случае неоднократного в течение одного года нарушения им требований по обязательному контролю операций с денежными средствами или иным имуществом.

Третье чтение законопроекта пройдет 20 декабря.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
moroz524534
Не мытьём так катаньем. Биометрические данные будут храниться у оператора и будут предоставляться в ФСБ и МВД по запросу. Как красиво завернули. И далее. Это не сплошной доступ, а только тех лиц, кто причастен к преступлению или подозревается в оном. Переводя на нормальный человеческий язык - это и есть сплошной доступ. И для чего на самом деле всё это делается? Оказывается для банков. Для идентификации потенциальных клиентов. Т.е. слив информации о всех гражданах России будет осуществляться автоматически, без формального запроса. А учитывая тот факт, что все банки России пользуются зарубежными платёжными системами, означает однозначное предоставление всех биометрических данных на граждан России западным спецслужбам, без всякого запроса. Кому выгоден на самом деле этот законопроект? Ответ однозначно очевиден - врагам Российского государства.
16:29
19.12.2017
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