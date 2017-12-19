В Госдуме рассказали, как ФСБ и МВД будут получать биометрические данные

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. МВД и ФСБ России по запросам будут получать от оператора единой биометрической системы данные подозреваемых в преступлениях лиц, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Это в рамках уголовных дел, расследования террористических актов, у соответствующих силовых структур есть полномочия", — сказал он, отметив, что биометрические данные не в банках будут храниться, а у оператора биометрической системы, которого определит правительство РФ.

"Предполагается, что это будет "Ростелеком". Соответственно, оператору будут направляться запросы по отдельным лицам, которые подозреваются в каких-то преступлениях. Это не сплошной доступ к биометрическим данным, а только к таким данным тех лиц, кто причастен к каким-то преступлениям", — подчеркнул депутат.

Данные нормы содержатся в законопроекте, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков. Документ направлен на создание механизма удаленной идентификации клиентов кредитной организации — физлиц с использованием их биометрических персональных данных (изображение лица, голос).

Такая идентификация будет осуществляться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации и подтверждением биометрических данных в единой биометрической системе. Оператор единой биометрической системы будет предоставлять МВД и ФСБ размещенные в данной системе сведения в установленном правительством порядке.

Предусмотренный законопроектом механизм позволяет банкам открывать счета (вклады) клиентам — гражданам без их личного присутствия с использованием сети интернет. При этом Банк России будет вправе запретить банку осуществлять удаленную идентификацию клиентов — физических лиц в случае неоднократного в течение одного года нарушения им требований по обязательному контролю операций с денежными средствами или иным имуществом.

Третье чтение законопроекта пройдет 20 декабря.