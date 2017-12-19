Почти половина коньяка на российских прилавках не соответствует ГОСТу

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ситуация с качеством алкогольной продукции в России продолжает оставаться сложной: из 117 проверенных коньяков 49 не соответствовали ГОСТу, сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.

"На полке стоит подкрашенный этиловый спирт с ароматизатором", — сказал он на заседании правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка.

По его словам, в других видах алкогольной продукции наблюдается похожая картина со своей спецификой в каждом случае.

"Считаю целесообразным проблемы контроля качества выделить в отдельный блок мероприятий и на следующем заседании комиссии, ориентировочно в марте следующего года, обсудить предложения ведомств для их включения в этот блок", — заключил вице-премьер.

По данным Росалкогольрегулирования, объемы поддельного коньяка за первое полугодие 2017 года возросли: его доля на легальном рынке составляет порядка 30%. Производители пытаются сэкономить, нарушая рецептуру: используют спирт невиноградного происхождения и выпускают продукцию, крепость которой не соответствует заявленной.