"Крымский": россияне выбрали название моста через Керченский пролив

04:5917.12.2017
(обновлено: 05:01 17.12.2017)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россияне выбрали вариант "Крымский мост" в качестве названия транспортного перехода через Керченский пролив, свидетельствуют итоги голосования.
Второе место в голосовании занял вариант "Керченский мост". Тройку замкнул "Мост воссоединения". Голосование проводилось с 16 ноября на специальном сайте http://назовимост.рф
. Как отмечали ранее организаторы, официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.
Пройти пешком в декабре
Строители обещают, что мост через Керченский пролив сомкнется к концу декабря. Однако сообщается, что пройтись пешком с таманского берега на крымский по мосту в конце этого года смогут пока только рабочие.
"15-20 декабря мы планируем сомкнуться с фарватером с таманского берега. Такие же работы проводятся со стороны Керчи. Мы также планируем завершить их в конце декабря. Бросим маленькие мостики, и можно будет пройти пешком с таманского берега на керченский", — сказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства) Леонид Рыженькин.
Отмечается, что стройка ведется с опережением, а сам проект профинансирован более чем на 75%. Рыженькин также напомнил, что ведется параллельная стройка и железной дороги. Кроме того, строители сообщали о завершении сооружения всех 288 опор автодорожной части Крымского моста, а мостовое полотно, по словам рабочих, собрано на 95%. По завершению укладки асфальтобетона строители приступят к установке устройства барьерного ограждения. Помимо этого, они намерены провести электрификацию — поставить мачты освещения, а также проложить десятки километров кабельных линий, нанести дорожную разметку и установить систему автоматического дорожного движения, которая будет показывать водителям ситуацию на дороге.
Утром 13 октября строители подняли автодорожную арку моста через Керченский пролив на проектную высоту и начали ее закреплять на фарватерных опорах.
Идея возведения моста через Керченский пролив появилась в 2014 году. В феврале 2016 года проектная документация моста получила положительное заключение государственной экспертизы и уже в марте началось возведение свайных фундаментов конструкции. Президент России Владимир Путин 18 марта приехал в Керчь, чтобы проверить ход работ.
Мост возводится между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла. Этот маршрут строительства был выбран из семидесяти четырех вариантов. Общая протяженность перехода моста составит 19 километров.
В марте 2016 года работа велась одновременно на нескольких участках строительства общей протяженностью более 10 километров.
Первая опора моста через Керченский пролив была готова в апреле 2016 года, а к июню строители погрузили на сухопутных и морских участках строительства более тысячи свай.
Монтаж пролетов и опор велся с июня, а в августе строители начали сооружение судоходной части моста. На фото: снимок моста, сделанный космонавтом Олегом Скрипочкой с борта МКС 29 августа.
Зимой на суше началось сооружение морских пролетов моста. К февралю на стендах было собрано почти пять с половиной тысяч тонн блоков арок.
Судоходный пролет моста будет лежать на двух массивных опорах, которые возводились за границами фарватера и не затрагивают зону судоходства. Строительство этих опор велось поэтапно на протяжении года.
В конце февраля 2017 года в Крыму началось строительство автомобильного подхода к мосту. Новая дорога длиной почти в 9 километров свяжет мост с трассой "Таврида".
В начале апреля строители начали бетонирование одной из двух фарватерных опор моста. Фундамент каждой такой опоры состоит из 95 свай, сделанных из толстостенной стальной трубы.
К маю строители завершили сооружение половины опор моста через Керченский пролив, в том числе все сухопутные опоры автодорожной части конструкции.
В конце мая строители приступили к сооружению тел фарватерных опор автодорожного и железнодорожного мостов через Керченский пролив. Для этой работы потребовалось около 2,8 тысячи тонн арматуры и больше 5,5 тысячи кубометров бетона.
К 16 июня на керченском берегу была завершена сборка железнодорожного арочного пролета: строители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания конструкции. Сборка арки продолжалась год. Общий вес пролета превысил 5,8 тысячи тонн.
В июле 2017 года на мосту стартовали работы по устройству дорожного покрытия: была начата укладка его нижнего слоя. Первый асфальтобетон уложили на четырех пролетах моста на острове Тузла.
В Керчи на горе Митридат 12 августа в честь масштабного строительства установили пятиметровую скамейку, выполненную в форме букв, составляющих слова "Крымский мост". Сооружение из металла длиной в пять метров весит полтонны. Скамейка стала подарком жителям города от строителей моста.
Операция по установке железнодорожного пролета моста через Керченский пролив началась утром 27 августа 2017 года. Арка длиной 227 метров и высотой 45 метров была доставлена к фарватерным опорам с помощью специальных плавучих понтонов. Поздно вечером 28 августа начался подъем пролета с помощью мощных домкратов, который успешно завершился утром 29 числа.
Железнодорожная арка моста весом 6 тысяч тонн была закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря. В течение следующей недели под аркой через пролив прошли более 550 судов, идущих транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно.
Российский космонавт Сергей Рязанский 2 сентября опубликовал в социальных сетях снимки моста через Керченский пролив, сделанные с борта МКС. В подписи к фото Рязанский отметил, что космонавты следят за процессом строительства моста с орбиты.
Спустя неделю после установки железнодорожной арки инженеры провели комплексный мониторинг, который не зафиксировал нештатных отклонений в деформации и осадке конструкций моста. На фото: космический аппарат РОСКОСМОСА "Ресурс-П" запечатлел 4 сентября проход судна под железнодорожной аркой моста.
Рано утром 11 октября автодорожную арку моста длиной 227 метров и высотой 45 метров погрузили на специальные плавучие опоры и вывели ее на фарватер Керчь-Еникальского канала.
К вечеру 11 октября плавучие опоры доставили автодорожный арочный пролет моста в створ между фарватерными опорами.
После того, как на арочном пролете закрепили подъемные тросы, была проведена работа по подготовке 12 домкратов, грузоподъемность каждого из которых составляет 650 тонн. Подъем дорожного пролета начался утром 12 октября.
Автодорожный пролет конструктивно отличается от железнодорожного, вес которого на тысячу тонн больше: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные стальные канаты толщиной шесть сантиметров.
Операция по установке автодорожной арки проходила в несколько этапов. Весь процесс подъема пролета на 35-метровую высоту занял порядка пяти часов.
К полудню 13 октября мостостроители закрепили конструкцию "ветровыми связями" - временными балками, которые зафиксировали положение арки в пролете для окончательного монтажа. После этого судоходство в Керчь-Еникальском канале было возобновлено.
За летне-осенний период строители установили арки моста и довели нить пролетных строений под автодорогу вплотную к фарватерному участку.
Из 19 километров моста через Керченский пролив к 4 декабря заасфальтировали почти девять.
К началу декабря строители моста через Керченский пролив установили все опоры его автомобильной части. Из 288 опор 85 находятся в море, из-за чего работа над их сооружением была наиболее сложной.
Попытки сорвать строительство моста
Украинские власти неоднократно заявляли, что Крымский мост негативно сказывается на экономике страны. В частности, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что мост оказывает влияние на украинские города Мариуполь и Бердянск, в которых происходит снижение грузооборота. В связи с этим он призвал ввести ограничительные меры в отношении России и задействованных в стройке физических и юридических лиц, чтобы немедленно остановить строительство моста.
Российские власти ответили на заявление украинских властей и отметили, что Киев просто завидует строительству моста. Глава Республики Крым Сергей Аксенов также подчеркнул, что мост будет построен вне зависимости от чьего-либо мнения.
Грандиозный проект
В России высоко оценивают значимость Крымского моста. В частности, депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал строительство грандиозным.
По его мнению, данный проект откроет новые перспективы в торговле для стран причерноморского бассейна. Он также отметил, что Россия строит мост на века.
Депутат добавил, что украинские власти еще будут благодарить Россию за строительство Крымского моста.
О мосте
Ранее сообщалось, что ежедневно на строительстве моста задействованы около семи тысяч человек. При этом все они из России. Всего в работах участвуют более 20 крупных подрядных организаций.
Мост, который в ближайшем будущем соединит Крымский полуостров и Краснодарский край, станет самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Строители обещают, что начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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