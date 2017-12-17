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Общество

"Крымский": россияне выбрали название моста через Керченский пролив

04:5917.12.2017
(обновлено: 05:01 17.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКрымский мост. Архивное фотоКрымский мост. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россияне выбрали вариант "Крымский мост" в качестве названия транспортного перехода через Керченский пролив, свидетельствуют итоги голосования.

Кот Мостик
© Фото : аккаунт кота Мостика в Instagram
Самый главный на стройке. Кот "проинспектирует" возведение моста в Крым
Второе место в голосовании занял вариант "Керченский мост". Тройку замкнул "Мост воссоединения". Голосование проводилось с 16 ноября на специальном сайте http://назовимост.рф. Как отмечали ранее организаторы, официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

Пройти пешком в декабре

Строители обещают, что мост через Керченский пролив сомкнется к концу декабря. Однако сообщается, что пройтись пешком с таманского берега на крымский по мосту в конце этого года смогут пока только рабочие.
"15-20 декабря мы планируем сомкнуться с фарватером с таманского берега. Такие же работы проводятся со стороны Керчи. Мы также планируем завершить их в конце декабря. Бросим маленькие мостики, и можно будет пройти пешком с таманского берега на керченский", — сказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства) Леонид Рыженькин.

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Корпорации развития оценили необходимость дублера для моста в Крым
Отмечается, что стройка ведется с опережением, а сам проект профинансирован более чем на 75%. Рыженькин также напомнил, что ведется параллельная стройка и железной дороги. Кроме того, строители сообщали о завершении сооружения всех 288 опор автодорожной части Крымского моста, а мостовое полотно, по словам рабочих, собрано на 95%. По завершению укладки асфальтобетона строители приступят к установке устройства барьерного ограждения. Помимо этого, они намерены провести электрификацию — поставить мачты освещения, а также проложить десятки километров кабельных линий, нанести дорожную разметку и установить систему автоматического дорожного движения, которая будет показывать водителям ситуацию на дороге.
Этапы строительства моста через Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкУтром 13 октября строители подняли автодорожную арку моста через Керченский пролив на проектную высоту и начали ее закреплять на фарватерных опорах.Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Утром 13 октября строители подняли автодорожную арку моста через Керченский пролив на проектную высоту и начали ее закреплять на фарватерных опорах.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИдея возведения моста через Керченский пролив появилась в 2014 году. В феврале 2016 года проектная документация моста получила положительное заключение государственной экспертизы и уже в марте началось возведение свайных фундаментов конструкции. Президент России Владимир Путин 18 марта приехал в Керчь, чтобы проверить ход работ.Президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак и руководитель Росавтодора Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив. 18 марта 2016
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Идея возведения моста через Керченский пролив появилась в 2014 году. В феврале 2016 года проектная документация моста получила положительное заключение государственной экспертизы и уже в марте началось возведение свайных фундаментов конструкции. Президент России Владимир Путин 18 марта приехал в Керчь, чтобы проверить ход работ.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкМост возводится между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла. Этот маршрут строительства был выбран из семидесяти четырех вариантов. Общая протяженность перехода моста составит 19 километров.Остров Тузла. 18 марта 2016
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Мост возводится между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла. Этот маршрут строительства был выбран из семидесяти четырех вариантов. Общая протяженность перехода моста составит 19 километров.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ марте 2016 года работа велась одновременно на нескольких участках строительства общей протяженностью более 10 километров.Вертолет над островом Тузла. 18 марта 2016
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В марте 2016 года работа велась одновременно на нескольких участках строительства общей протяженностью более 10 километров.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"Первая опора моста через Керченский пролив была готова в апреле 2016 года, а к июню строители погрузили на сухопутных и морских участках строительства более тысячи свай.Строительство рабочего моста № 2 от острова Тузла до фарватера Керчь-Еникальского канала. Май 2016
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
Первая опора моста через Керченский пролив была готова в апреле 2016 года, а к июню строители погрузили на сухопутных и морских участках строительства более тысячи свай.
© Фото : Роскосмос/Олег СкрипочкаМонтаж пролетов и опор велся с июня, а в августе строители начали сооружение судоходной части моста. На фото: снимок моста, сделанный космонавтом Олегом Скрипочкой с борта МКС 29 августа.Космический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Олега Скрипочки. Август 2016
© Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка
Монтаж пролетов и опор велся с июня, а в августе строители начали сооружение судоходной части моста. На фото: снимок моста, сделанный космонавтом Олегом Скрипочкой с борта МКС 29 августа.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"Зимой на суше началось сооружение морских пролетов моста. К февралю на стендах было собрано почти пять с половиной тысяч тонн блоков арок.Строители сооружают морские пролеты моста в Крым. 1 февраля 2017
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
Зимой на суше началось сооружение морских пролетов моста. К февралю на стендах было собрано почти пять с половиной тысяч тонн блоков арок.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСудоходный пролет моста будет лежать на двух массивных опорах, которые возводились за границами фарватера и не затрагивают зону судоходства. Строительство этих опор велось поэтапно на протяжении года.Строительство транспортного перехода через Керченский пролив в Азовском море. 13 марта 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Судоходный пролет моста будет лежать на двух массивных опорах, которые возводились за границами фарватера и не затрагивают зону судоходства. Строительство этих опор велось поэтапно на протяжении года.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ конце февраля 2017 года в Крыму началось строительство автомобильного подхода к мосту. Новая дорога длиной почти в 9 километров свяжет мост с трассой "Таврида".Строительство транспортного перехода через Керченский пролив на острове Тузла в Азовском море. 13 марта 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В конце февраля 2017 года в Крыму началось строительство автомобильного подхода к мосту. Новая дорога длиной почти в 9 километров свяжет мост с трассой "Таврида".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ начале апреля строители начали бетонирование одной из двух фарватерных опор моста. Фундамент каждой такой опоры состоит из 95 свай, сделанных из толстостенной стальной трубы.Строительство транспортного перехода через Керченский пролив в Азовском море. 13 марта 2017
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В начале апреля строители начали бетонирование одной из двух фарватерных опор моста. Фундамент каждой такой опоры состоит из 95 свай, сделанных из толстостенной стальной трубы.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"К маю строители завершили сооружение половины опор моста через Керченский пролив, в том числе все сухопутные опоры автодорожной части конструкции.Готовые морские опоры для автомобильной части моста, погружение свай в акваторию под железнодорожные опоры. Апрель 2017
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
К маю строители завершили сооружение половины опор моста через Керченский пролив, в том числе все сухопутные опоры автодорожной части конструкции.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ конце мая строители приступили к сооружению тел фарватерных опор автодорожного и железнодорожного мостов через Керченский пролив. Для этой работы потребовалось около 2,8 тысячи тонн арматуры и больше 5,5 тысячи кубометров бетона.Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В конце мая строители приступили к сооружению тел фарватерных опор автодорожного и железнодорожного мостов через Керченский пролив. Для этой работы потребовалось около 2,8 тысячи тонн арматуры и больше 5,5 тысячи кубометров бетона.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкК 16 июня на керченском берегу была завершена сборка железнодорожного арочного пролета: строители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания конструкции. Сборка арки продолжалась год. Общий вес пролета превысил 5,8 тысячи тонн.Завершение сборки судоходной арки железнодорожной части Керченского моста в Крыму. 20 июня 2017
© РИА Новости / Александр Полегенько
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К 16 июня на керченском берегу была завершена сборка железнодорожного арочного пролета: строители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания конструкции. Сборка арки продолжалась год. Общий вес пролета превысил 5,8 тысячи тонн.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"В июле 2017 года на мосту стартовали работы по устройству дорожного покрытия: была начата укладка его нижнего слоя. Первый асфальтобетон уложили на четырех пролетах моста на острове Тузла.Устройство дорожного покрытия на участке автодорожного моста на острове Тузла. Июль 2017
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
В июле 2017 года на мосту стартовали работы по устройству дорожного покрытия: была начата укладка его нижнего слоя. Первый асфальтобетон уложили на четырех пролетах моста на острове Тузла.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"В Керчи на горе Митридат 12 августа в честь масштабного строительства установили пятиметровую скамейку, выполненную в форме букв, составляющих слова "Крымский мост". Сооружение из металла длиной в пять метров весит полтонны. Скамейка стала подарком жителям города от строителей моста.Скамейка Крымский мост. 12 августа 2017
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
В Керчи на горе Митридат 12 августа в честь масштабного строительства установили пятиметровую скамейку, выполненную в форме букв, составляющих слова "Крымский мост". Сооружение из металла длиной в пять метров весит полтонны. Скамейка стала подарком жителям города от строителей моста.
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Операция по установке железнодорожного пролета моста через Керченский пролив началась утром 27 августа 2017 года. Арка длиной 227 метров и высотой 45 метров была доставлена к фарватерным опорам с помощью специальных плавучих понтонов. Поздно вечером 28 августа начался подъем пролета с помощью мощных домкратов, который успешно завершился утром 29 числа.Железнодорожная арка Крымского моста доставлена на фарватер. 28 августа 2017
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Операция по установке железнодорожного пролета моста через Керченский пролив началась утром 27 августа 2017 года. Арка длиной 227 метров и высотой 45 метров была доставлена к фарватерным опорам с помощью специальных плавучих понтонов. Поздно вечером 28 августа начался подъем пролета с помощью мощных домкратов, который успешно завершился утром 29 числа.
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Железнодорожная арка моста весом 6 тысяч тонн была закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря. В течение следующей недели под аркой через пролив прошли более 550 судов, идущих транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно.Большой десантный корабль Черноморского флота Азов выполняет переход по Керченскому проливу. 6 сентября 2017
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Железнодорожная арка моста весом 6 тысяч тонн была закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря. В течение следующей недели под аркой через пролив прошли более 550 судов, идущих транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийРоссийский космонавт Сергей Рязанский 2 сентября опубликовал в социальных сетях снимки моста через Керченский пролив, сделанные с борта МКС. В подписи к фото Рязанский отметил, что космонавты следят за процессом строительства моста с орбиты.Космический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Сергей Рязанского. 2 сентября 2017
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Российский космонавт Сергей Рязанский 2 сентября опубликовал в социальных сетях снимки моста через Керченский пролив, сделанные с борта МКС. В подписи к фото Рязанский отметил, что космонавты следят за процессом строительства моста с орбиты.
© Фото : Роскосмос/"Ресурс-П"Спустя неделю после установки железнодорожной арки инженеры провели комплексный мониторинг, который не зафиксировал нештатных отклонений в деформации и осадке конструкций моста. На фото: космический аппарат РОСКОСМОСА "Ресурс-П" запечатлел 4 сентября проход судна под железнодорожной аркой моста.Проход под железнодорожной аркой Крымского моста морского судна на снимке космического аппарата РОСКОСМОСА Ресурс-П. 4 сентября 2017
© Фото : Роскосмос/"Ресурс-П"
Спустя неделю после установки железнодорожной арки инженеры провели комплексный мониторинг, который не зафиксировал нештатных отклонений в деформации и осадке конструкций моста. На фото: космический аппарат РОСКОСМОСА "Ресурс-П" запечатлел 4 сентября проход судна под железнодорожной аркой моста.
© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"Перейти в фотобанкРано утром 11 октября автодорожную арку моста длиной 227 метров и высотой 45 метров погрузили на специальные плавучие опоры и вывели ее на фарватер Керчь-Еникальского канала.Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"
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Рано утром 11 октября автодорожную арку моста длиной 227 метров и высотой 45 метров погрузили на специальные плавучие опоры и вывели ее на фарватер Керчь-Еникальского канала.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкК вечеру 11 октября плавучие опоры доставили автодорожный арочный пролет моста в створ между фарватерными опорами.Плавучие опоры с автодорожной аркой моста в Крым на фарватере Керчь-Еникальского канала
© РИА Новости / Александр Полегенько
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К вечеру 11 октября плавучие опоры доставили автодорожный арочный пролет моста в створ между фарватерными опорами.
© Фото : страница инфоцентра Крымский мост в FacebookПосле того, как на арочном пролете закрепили подъемные тросы, была проведена работа по подготовке 12 домкратов, грузоподъемность каждого из которых составляет 650 тонн. Подъем дорожного пролета начался утром 12 октября.Операция по установке автодорожной арки Крымского моста
© Фото : страница инфоцентра Крымский мост в Facebook
После того, как на арочном пролете закрепили подъемные тросы, была проведена работа по подготовке 12 домкратов, грузоподъемность каждого из которых составляет 650 тонн. Подъем дорожного пролета начался утром 12 октября.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкАвтодорожный пролет конструктивно отличается от железнодорожного, вес которого на тысячу тонн больше: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные стальные канаты толщиной шесть сантиметров.Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Автодорожный пролет конструктивно отличается от железнодорожного, вес которого на тысячу тонн больше: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные стальные канаты толщиной шесть сантиметров.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкОперация по установке автодорожной арки проходила в несколько этапов. Весь процесс подъема пролета на 35-метровую высоту занял порядка пяти часов.Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Операция по установке автодорожной арки проходила в несколько этапов. Весь процесс подъема пролета на 35-метровую высоту занял порядка пяти часов.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкК полудню 13 октября мостостроители закрепили конструкцию "ветровыми связями" - временными балками, которые зафиксировали положение арки в пролете для окончательного монтажа. После этого судоходство в Керчь-Еникальском канале было возобновлено.Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
К полудню 13 октября мостостроители закрепили конструкцию "ветровыми связями" - временными балками, которые зафиксировали положение арки в пролете для окончательного монтажа. После этого судоходство в Керчь-Еникальском канале было возобновлено.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗа летне-осенний период строители установили арки моста и довели нить пролетных строений под автодорогу вплотную к фарватерному участку.Строительство Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
За летне-осенний период строители установили арки моста и довели нить пролетных строений под автодорогу вплотную к фарватерному участку.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИз 19 километров моста через Керченский пролив к 4 декабря заасфальтировали почти девять.Строительство Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Из 19 километров моста через Керченский пролив к 4 декабря заасфальтировали почти девять.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкК началу декабря строители моста через Керченский пролив установили все опоры его автомобильной части. Из 288 опор 85 находятся в море, из-за чего работа над их сооружением была наиболее сложной.Вид на строящийся Крымский мост в Керченском проливе. 3 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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К началу декабря строители моста через Керченский пролив установили все опоры его автомобильной части. Из 288 опор 85 находятся в море, из-за чего работа над их сооружением была наиболее сложной.
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Попытки сорвать строительство моста

Железнодорожная арка Крымского моста доставлена на фарватер. 28 августа 2017
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Кругом зрада! Крымский мост навел украинских радикалов на черные мысли
Украинские власти неоднократно заявляли, что Крымский мост негативно сказывается на экономике страны. В частности, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что мост оказывает влияние на украинские города Мариуполь и Бердянск, в которых происходит снижение грузооборота. В связи с этим он призвал ввести ограничительные меры в отношении России и задействованных в стройке физических и юридических лиц, чтобы немедленно остановить строительство моста.

Российские власти ответили на заявление украинских властей и отметили, что Киев просто завидует строительству моста. Глава Республики Крым Сергей Аксенов также подчеркнул, что мост будет построен вне зависимости от чьего-либо мнения.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий Мостоломатель
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мостоломатель

Грандиозный проект

Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского моста
Эксперт об этапе строительства моста в Крым: "нам есть чем похвастаться"
В России высоко оценивают значимость Крымского моста. В частности, депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал строительство грандиозным.

По его мнению, данный проект откроет новые перспективы в торговле для стран причерноморского бассейна. Он также отметил, что Россия строит мост на века.

Депутат добавил, что украинские власти еще будут благодарить Россию за строительство Крымского моста.

О мосте

Ранее сообщалось, что ежедневно на строительстве моста задействованы около семи тысяч человек. При этом все они из России. Всего в работах участвуют более 20 крупных подрядных организаций.

Мост, который в ближайшем будущем соединит Крымский полуостров и Краснодарский край, станет самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Строители обещают, что начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Крымский мост
Каким будет мост через Керченский пролив

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