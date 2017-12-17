"Крымский": россияне выбрали название моста через Керченский пролив

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россияне выбрали вариант "Крымский мост" в качестве названия транспортного перехода через Керченский пролив, свидетельствуют итоги голосования.

Пройти пешком в декабре

Второе место в голосовании занял вариант "Керченский мост". Тройку замкнул "Мост воссоединения". Голосование проводилось с 16 ноября на специальном сайте http://назовимост.рф . Как отмечали ранее организаторы, официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

Строители обещают, что мост через Керченский пролив сомкнется к концу декабря. Однако сообщается, что пройтись пешком с таманского берега на крымский по мосту в конце этого года смогут пока только рабочие.

"15-20 декабря мы планируем сомкнуться с фарватером с таманского берега. Такие же работы проводятся со стороны Керчи. Мы также планируем завершить их в конце декабря. Бросим маленькие мостики, и можно будет пройти пешком с таманского берега на керченский", — сказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства) Леонид Рыженькин.

Попытки сорвать строительство моста

Отмечается, что стройка ведется с опережением, а сам проект профинансирован более чем на 75%. Рыженькин также напомнил, что ведется параллельная стройка и железной дороги. Кроме того, строители сообщали о завершении сооружения всех 288 опор автодорожной части Крымского моста, а мостовое полотно, по словам рабочих, собрано на 95%. По завершению укладки асфальтобетона строители приступят к установке устройства барьерного ограждения. Помимо этого, они намерены провести электрификацию — поставить мачты освещения, а также проложить десятки километров кабельных линий, нанести дорожную разметку и установить систему автоматического дорожного движения, которая будет показывать водителям ситуацию на дороге.

Украинские власти неоднократно заявляли, что Крымский мост негативно сказывается на экономике страны. В частности, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что мост оказывает влияние на украинские города Мариуполь и Бердянск, в которых происходит снижение грузооборота. В связи с этим он призвал ввести ограничительные меры в отношении России и задействованных в стройке физических и юридических лиц, чтобы немедленно остановить строительство моста.

Российские власти ответили на заявление украинских властей и отметили, что Киев просто завидует строительству моста. Глава Республики Крым Сергей Аксенов также подчеркнул, что мост будет построен вне зависимости от чьего-либо мнения.

Грандиозный проект

В России высоко оценивают значимость Крымского моста. В частности, депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал строительство грандиозным.

По его мнению, данный проект откроет новые перспективы в торговле для стран причерноморского бассейна. Он также отметил, что Россия строит мост на века.

Депутат добавил, что украинские власти еще будут благодарить Россию за строительство Крымского моста.

О мосте

Ранее сообщалось, что ежедневно на строительстве моста задействованы около семи тысяч человек. При этом все они из России. Всего в работах участвуют более 20 крупных подрядных организаций.

Мост, который в ближайшем будущем соединит Крымский полуостров и Краснодарский край, станет самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Строители обещают, что начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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