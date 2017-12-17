В Россию для пополнения стада на Кавказе приедут шведские зубры

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Привоз 17 чистокровных зубров из Швеции в Россию ожидается на следующей неделе, предполагается, что звери пополнят вольноживущее поголовье диких быков в Северной Осетии, сообщили РИА Новости во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.

"Зубры преодолеют долгий путь, пересекут Балтийское море на пароме и проедут несколько тысяч километров. Животные прибудут в Окский заповедник в Рязанской области, где будут выпущены в карантинные вольеры. В начале следующего года часть из них отправится дальше в Северную Осетию, где будет выпущена в дикую природу, чтобы присоединиться к вольноживущим стадам зубров на Кавказе", — рассказали в фонде.

Как уточнили в WWF, в 2018 году десять животных, в том числе семь шведских путешественников, отправятся на постоянное место жительства в Турмонский заказник в Северной Осетии, где станут основателями нового вольного стада.

"Ранее такая большая группа зубров еще никогда не передавалась России. Последний завоз зубров из Европы проводился около 15 лет назад, в 2002 году. Прибытие новых животных очень важно для повышения генетического разнообразия зубров в России, ведь все они произошли от 12 последних животных, которые остались в начале XX века, когда зубр оказался на грани вымирания", — уточнили в фонде.

Зубр — единственный дикий бык Европы, уцелевший до наших дней. Исчезновение зубра в природе было вызвано вырубкой лесов и неограниченной охотой. Последние дикие стада были уничтожены в начале ХХ века. Восстановление дикого поголовья зубров началось в СССР в конце 1940-х годов, с этой целью были созданы два питомника в Приокско-Террасном и Окском заповедниках. По данным Минприроды, в настоящее время поголовье вольноживущих чистокровных зубров в России превысило 500 особей, увеличившись более чем в три раза с 2002 года. При этом создана крупная устойчивая группировка на стыке Орловской, Калужской и Брянской областей.