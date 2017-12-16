МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пользователи соцсетей отреагировали на новую норму ПДД, согласно которой водителей обяжут надевать одежду со светоотражающими полосами, если им пришлось выйти из машины на обочине при плохой видимости.
В случае неисполнения этого предписания автолюбителей ожидает штраф. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Жилет всегда с собой
Некоторые пользователи положительно оценили новое требование. Как выяснилось, многие возят жилет с собой наравне с аптечкой и огнетушителем.
Инициатива-то правильная, но водитель должен сам решать: надевать жилет или рисковать быть сбитым в темноте…— Владимир Стариков (@Napoleon_6) 16 декабря 2017 г.
У меня жилету пять лет, жилет реально нужен, в отличии наклейки Ш….— Алексей Морозов (@Aleksey_smr) 16 декабря 2017 г.
уже много лет лежит жилет такой в машине, ни разу не пригодился еще, но места много не занимает.— Лёха (@xglooom) 16 декабря 2017 г.
"Давно вожу с собой, — поделился Иван петров в той же группе. — Любой порядочный водила имеет ее, ибо чревато".
"Значок Ш это бред, а жилет нормальная тема, нужная. У тех, кто думает о себе и других, они давно уже есть", — считает Роман Шилов, опубликовавший сообщение в группе в "ВКонтакте" "Подслушано Автомобилистов. Владимир".
Почему только автомобилисты?
Однако есть и те, кто инициативу не одобрил: кого-то не устраивает, что она касается только водителей, кто-то просто отреагировал на новость со скепсисом и сарказмом.
"Каску и прибор ночного видения забыли еще,а в дальнейшем все автомобили оснастить катапультой что бы при дтп сразу катапультироваться через люк", — написал Владимир Борисов в той же группе.
Как в Европе
Ряд комментаторов отметили, что в Европе такое требование уже давно является нормой.
"Если радетели за Европейский подход и критики [России] маленько вылезут из своей дремучей обидки на всех вокруг, они с удивлением увидят, что эта норма давно уже принята в Евросоюзе и отражающий жилет входит в обязательное оснащение авто вместе с огнетушителем, треугольником и аптечкой. Причем использоваться жилет должен не только ночью, а в любой ситуации аварийной остановки", — написал Петр Харламов.
"Может быть, не стоит с Европы некоторые моменты внедрять в России, но в плане безопасности дорожного движения европейцы уже превзошли нас на много лет вперёд, — написал Артем Кокорин. — По крайней мере, за 27000 пробега по ЕС убедился в этом лично. Я очень люблю Россию, но ездить на автомобиле в Европе намного безопаснее, и, что самое интересное — приятнее".