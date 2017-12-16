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Общество

В соцсетях обсуждают новую норму ПДД о светоотражающей одежде

20:5916.12.2017
(обновлено: 21:21 16.12.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на одной из улиц МосквыСотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пользователи соцсетей отреагировали на новую норму ПДД, согласно которой водителей обяжут надевать одежду со светоотражающими полосами, если им пришлось выйти из машины на обочине при плохой видимости.

В случае неисполнения этого предписания автолюбителей ожидает штраф. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Жилет всегда с собой

Некоторые пользователи положительно оценили новое требование. Как выяснилось, многие возят жилет с собой наравне с аптечкой и огнетушителем.

Сотрудник ДПС проверяет документы у водителя. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Светоотражающая одежда: в правила дорожного движения внесли изменения
"Ну и пусть, — написал Сергей Ермолаев в группе в "ВКонтакте" "Клуб хороших водителей". — Я лучше жилет надену и привлеку больше внимания, чем меня [кто-нибудь] собьет. Тут и штрафов не надо".

"Давно вожу с собой, — поделился Иван петров в той же группе. — Любой порядочный водила имеет ее, ибо чревато".

"Значок Ш это бред, а жилет нормальная тема, нужная. У тех, кто думает о себе и других, они давно уже есть", — считает Роман Шилов, опубликовавший сообщение в группе в "ВКонтакте" "Подслушано Автомобилистов. Владимир".

Почему только автомобилисты?

Однако есть и те, кто инициативу не одобрил: кого-то не устраивает, что она касается только водителей, кто-то просто отреагировал на новость со скепсисом и сарказмом.

Пешеходы со светоотражающими стикерами на одежде. Архивное фото
© Flickr / mrjorgen
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"Ну так-то всё правильно, с одной стороны. Только почему опять только автомобилисты — и жилетки одевать, и штрафы поднимать?— написал пользователь Тор Одинович. — Когда за пешеходов возьмутся, обнаглевших от свей безнаказанности. Пусть тоже в светоотражателях ходят и штрафы соизмеримые платят, вот тогда я полностью согласен!".

"Каску и прибор ночного видения забыли еще,а в дальнейшем все автомобили оснастить катапультой что бы при дтп сразу катапультироваться через люк", — написал Владимир Борисов в той же группе.

Как в Европе

Ряд комментаторов отметили, что в Европе такое требование уже давно является нормой.

"Если радетели за Европейский подход и критики [России] маленько вылезут из своей дремучей обидки на всех вокруг, они с удивлением увидят, что эта норма давно уже принята в Евросоюзе и отражающий жилет входит в обязательное оснащение авто вместе с огнетушителем, треугольником и аптечкой. Причем использоваться жилет должен не только ночью, а в любой ситуации аварийной остановки", — написал Петр Харламов.

Мужчина на пешеходном переходе. Архивное фото
© Fotolia / Gena
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Сергей Воротников отметил, что в Европе " даже днем водители в случае ДТП одевают зеленые жилеты".

"Может быть, не стоит с Европы некоторые моменты внедрять в России, но в плане безопасности дорожного движения европейцы уже превзошли нас на много лет вперёд, — написал Артем Кокорин. — По крайней мере, за 27000 пробега по ЕС убедился в этом лично. Я очень люблю Россию, но ездить на автомобиле в Европе намного безопаснее, и, что самое интересное — приятнее".

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