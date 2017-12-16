Глава Мордовии: визитной карточкой ЧМ-2018 в Саранске должно стать радушие

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек – РИА Новости. Главной визитной карточкой ЧМ-2018 в Саранске должно стать радушие и гостеприимство жителей республики, заявил глава Мордовии Владимир Волков.

"Как вы знаете, к нам приедут восемь разных команд. Все с разным менталитетом, привычками и традициями. И каждому гостю мы должны оказать самый теплый и радушный прием. Как мы это умеем. Кому-то по душе придется гармошка, кому-то — тромбон нашего "суперболельщика" Виктора Паутова. Думаю, никто не откажется от мордовских напитков и еды. Наша главная задача – создать праздник для всех: и для жителей республики, и для наших гостей", — сказал глава Мордовии, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

В субботу Волков провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу, на котором также озвучил идею провести в Саранске в дни мундиаля карнавал, учитывая, что в республику приедут сборные Португалии, Колумбии, Перу и Панамы.

Глава региона также сообщил, что подготовка к чемпионату входит в завершающую фазу. Готовы тренировочные площадки, транспортная развязка около стадиона, дорога до аэропорта, новый энергетический комплекс подстанции "Посоп", модернизирована система водоснабжения и канализования, теплотрасса до стадиона. Завершается строительство терминала аэропорта – авиарейсы возобновятся с 14 февраля 2018 года.

По его словам, подготовка к чемпионату позволила республике решить очень многие социально значимые вопросы: "Проведено самое большое за последние двадцать лет обновление общественного транспорта. Также серьезно обновился автопарк скорой медицинской помощи, полиции, МЧС, капитально отремонтировано несколько городских больниц. В настоящее время завершаются работы по модернизации вокзальных комплексов в Саранске и Рузаевке, в том числе реконструкция пешеходных мостов", — пояснил он.

При этом, как отметил Владимир Волков, есть объекты, на которых требуется нарастить темпы работы. Прежде всего, это стадион и набережная Инсара, где подрядчиком является ПСО "Казань". Более активно должно вестись строительство в ЖК "Юбилейный" отдела полиции, поликлиники, многоквартирных домов, есть вопросы по завершению благоустройства этой территории. "До старта чемпионата мира осталось меньше 200 дней, и ситуацию по этим объектам надо выправлять", — подчеркнул глава республики.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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