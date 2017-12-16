Кот Батон предотвратил побег огромных черепах из иркутского зоопарка

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Кот пресек попытку побега двух крупных шпороносных черепах из иркутской зоогалереи, сообщается на странице заведения в социальной сети "Вконтакте".

Пресмыкающиеся по кличке Шрек и Фиона дважды пытались сбежать из экзотариума. В первый раз они разбили шестимиллиметровое стекло вольера и скрылись из галереи. Беглецов удалось вернуть на место лишь спустя несколько часов.

Разрушенный вольер восстановили с помощью фанерных перегородок. Однако вскоре черепахи вновь попытались покинуть зоопарк. Во второй раз их остановил кот по кличке Батон: он нашел Шрека и Фиону и запрыгнул на них.

В зоопарке отметили, что теперь соорудят для черепах "новый дом, просторный и крепкий".

Шпороносная черепаха — третья по величине в мире после слоновой и гигантской черепах. Вес взрослой особи достигает 50 килограммов.