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Общество

"Русская игра" в Севастополе: сухое против полусладкого

17:1516.12.2017
(обновлено: 17:16 16.12.2017)
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© РИА Новости / Крым / Александр ПолегенькоКонкурсная дегустация российских игристых вин Русская игра в СевастополеКонкурсная дегустация российских игристых вин Русская игра в Севастополе
© РИА Новости / Крым / Александр Полегенько

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Середина декабря – подходящее время для изучения рынка шампанских вин – главного и неизменного атрибута новогоднего стола. Традиционно в это время специалисты определяют лучшее игристое вино страны – в ходе конкурса "Русская игра". В этот раз – в Севастополе.

Массандра. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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"Участвует 10 винных хозяйств – крупных и небольших, которые представили на суд экспертов 28 игристых вин", — рассказал РИА Новости Крым винный эксперт, сомелье Дмитрий Ковалев.

Большинство участников – компании из Крыма и Севастополя. Два производителя с Кубани, один — из Ростовской области.

"Русскую игру" мы впервые провели в 2014 году. Три раза конкурс проходил в Москве, а в этом году мы решили привлечь больше внимание к Крыму, особенно к Севастополю. Винная история России создается все-таки на Юге. Именно Севастополь я бы назвал столицей игристых вин резервуарного типа. Поэтому мы здесь", — отметил эксперт.

Определяют лучшие игристые вина страны шесть опытных экспертов. "Критерии всегда одинаковы для всех конкурсов: чистота вкуса, аромата, баланс, кислотность", — рассказала РИА Новости Крым сомелье Надежда Косенко.

© РИА Новости / Крым / Александр ПолегенькоКонкурсная дегустация российских игристых вин "Русская игра" в Севастополе
© РИА Новости / Крым / Александр Полегенько
Конкурсная дегустация российских игристых вин "Русская игра" в Севастополе

Вина оцениваются по 100-бальной системе. "Минимальная оценка — 50 баллов, но это очень некачественные вина. Среди наших участников таких быть не должно", — отметил крымский сомелье Ковалев.

Дегустации вин проходят в режиме инкогнито – производители раскрываются по итогам конкурса. Всего предполагается определить победителей в семи номинациях: лучшее белое шампанским методом, лучшее розовое шампанским методом, лучшее игристое резервуарным методом, лучшее десертное игристое, лучшее экстра-брют и дозаж зеро, лучшее фермерское игристое, лучшее игристое Крыма.

© РИА Новости / Крым / Александр ПолегенькоКонкурсная дегустация российских игристых вин "Русская игра" в Севастополе
© РИА Новости / Крым / Александр Полегенько
Конкурсная дегустация российских игристых вин "Русская игра" в Севастополе

Напиток дворян

Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
В бутылке мерзлой для поэта
На стол тотчас принесено.
Оно сверкает Ипокреной;
Оно своей игрой и пеной
(Подобием того-сего)
Меня пленяло: за него
Последний бедный лепт, бывало,
Давал я. Помните ль, друзья?
Его волшебная струя
Рождала глупостей не мало,
А сколько шуток и стихов,
И споров, и веселых снов!

Эти строки из "Евгения Онегина" Александра Пушкина красноречиво говорят об отношении к игристому вину во времена царской России в среде дворян.

Сосуд, найденный в ходе раскопок в древних поселениях Грузии. Архивное фото
© Фото : Грузинский национальный музей
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"У нашего народа любовь к шампанскому в крови – со времен наполеоновских войн, царской России, советского периода. Последние годы интерес к игристым винам растет колоссальными темпами. Сегодня Россия на втором месте по потреблению игристых вин в мире – после Германии. До этого нас опережала и Франция. Виноделы России вполне могут предложить качественный, достойный продукт", — подчеркнул эксперт Ковалев.

Пока российские игристые вина не пользуются большим спросом за рубежом. "Некоторое нишевое потребление российских игристых вин наблюдается в Лондоне. Вероятно, за счет мигрантов из России. Популярны вина из региона Абрау-Дюрсо. Второе направление, которое развивается – это Азия, Китай. Туда поставляются российские игристые вина с Кубани. Пока в небольших объемах, но тенденция роста есть. По соотношению цена-качество мы можем там конкурировать", — говорит эксперт.

© РИА Новости / Крым / Александр ПолегенькоКонкурсная дегустация российских игристых вин "Русская игра" в Севастополе
© РИА Новости / Крым / Александр Полегенько
Конкурсная дегустация российских игристых вин "Русская игра" в Севастополе

Самый новогодний напиток

После вхождения Крыма и Севастополя в состав России местные игристые вина активно осваивают российский рынок.

"По опросам крупных маркетинговых агентств, у более чем 40% опрошенных именно Крым ассоциируется с виноделием. Кубань – 20%, остальные регионы еще ниже. Есть понимание, что Крым — это вино, в плане игристых вин – Севастополь", — отмечает Ковалев.

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По словам эксперта, выбрать правильное игристое вино к празднику – несложная задача.

"При покупке шампанского надо обращать внимание, где произведено вино. Выбор следует делать в пользу регионов, где произрастает виноград. Если вы видите игристое вино из северного региона страны – оно явно сделано из привезенного виноматериала. Выше шанс купить качественное винное, если оно сделано в Крыму, на Кубани, Ростовской области, но не севернее", — говорит Ковалев.

Еще один критерий хорошего продукта – цена. "Даже учитывая акции и распродажи – цена качественного российского игристого вина не может быть ниже 200-250 рублей за бутылку. Следует учитывать, что есть два способа производства игристых вин – классический, когда дображивание проходит в бутылке, и резервуарный, когда вино готовится в резервуаре. Первый способ немного дороже – цены стартуют от 500-600 рублей за бутылку", — подчеркивает эксперт.

© РИА Новости / Крым / Александр ПолегенькоКонкурсная дегустация российских игристых вин "Русская игра" в Севастополе
© РИА Новости / Крым / Александр Полегенько
Конкурсная дегустация российских игристых вин "Русская игра" в Севастополе

Ковалев заверяет, что на Новый год "резервуарные" игристые вина стоит покупать, если они произведены в Севастополе, а классические – из Нового Света.

Несмотря на любовь жителей России к сладкому шампанскому, с каждым годом растет популярность сухих и экстра сухих игристых вин. "Сейчас мода к очень сухому игристому вину – это стройность, это диета, это любовь к морепродуктам. Такая же тенденция наблюдается в мире", — подчеркивает эксперт.

Игристые вина и русская кухня

Посетители на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии Ноябрьфест в санаторно-курортном комплексе Мрия резорт & Спа. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Полегенько
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По словам сомелье Николая Скибы, игристые вина сочетаются с очень многими традиционными новогодними закусками.

"Для многих это дико, но игристое отлично подходит к селедке под шубой. Хотя есть нюансы: следует избегать вина из сорта винограда пино нуар – оно может дать железный привкус. Для селедки под шубой подходят игристые вина из винограда шардоне, муската, рислинга. Вообще практически вся русская кухня отлично сочетается с игристыми винами. Сыры, салаты, выпечка, блюда из рыбы, птицы отлично подходят к такому вину", — отметил он.

А вот с мясом надо быть аккуратнее.

"Некоторые игристые вина сочетаются у уткой, подходит и нежная телятина, приготовленная особенным способом. Конечно, о стейках мы не говорим — для этого есть красные тихие вина. Дичь – кабан, олень — их также следует избегать", — сказал Скиба.

© РИА Новости / Крым / Александр ПолегенькоКонкурсная дегустация российских игристых вин "Русская игра" в Севастополе
© РИА Новости / Крым / Александр Полегенько
Конкурсная дегустация российских игристых вин "Русская игра" в Севастополе

Не только вино

Соревнования игристых вин  — основное, но не единственное мероприятие "Русской игры". В рамках конкурса проходит несколько мастер-классов из другой сферы. В частности, каппинг – профессиональная дегустация кофе.

"Каппинг проводят в ряде случаев: когда покупатель приезжает на плантацию и перед закупкой дегустирует кофе. Каппинг также используется обжарщиком, чтобы выявить дефекты и раскрыть потенциал зерна. Еще одно предназначение профессиональной дегустации кофе – для составления смеси из разных сортов кофе", — рассказал РИА Новости Крым эксперт Алексей Казадаев.

Также в рамках конкурса проходит дегустация крымских сыров, которые, по словам экспертов, не уступают продукции Италии и Франции.

© РИА Новости / Крым / Александр ПолегенькоКонкурсная дегустация российских игристых вин "Русская игра" в Севастополе
© РИА Новости / Крым / Александр Полегенько
Конкурсная дегустация российских игристых вин "Русская игра" в Севастополе
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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
polyanskyae
В России есть постоянная константа - когда что-то начинается - производство водки, игристых вин, колбасных изделий или еще чего-то - первый партии радуют качеством.. Но потом.. Это уже другая история.
17:21
16.12.2017
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