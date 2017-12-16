Новые правила: водителей обязали надевать светоотражающую одежду

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее изменения в правила дорожного движения. Теперь водители будут обязаны надевать светоотражающую одежду в темное время суток. Документ опубликован на сайте правительства.

"В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала", — говорится в постановлении.

Изменения в правила дорожного движения вносятся по инициативе МВД. Необходимость нововведения в министерстве объясняли статистикой: несмотря на снижение общего числа ДТП, произошедших в темное время суток, количество наездов на водителей, вышедших из автомобиля, выросло — за шесть месяцев этого года таких ДТП было 66, на 4,8% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, отмечается в документе, наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.

Постановление вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

От штрафов к моде

В Федерации автовладельцев России поддержали нововведение. Как сказал ее глава Сергей Канаев, "задано абсолютно правильное направление", хотя он и сомневается, что оно распространится повсеместно без каких-либо штрафов.

"Вряд ли кто-то будет надевать жилет, чтобы выйти из машины и протереть фары. А вот если у человека что-то сломалось, он меняет колесо и понимает, что его очень плохо видно на дороге участникам дорожного движения, то, конечно, он будет думать о своей безопасности", — сказал глава ФАР телеканалу RT

Он добавил, что даже важнее не штрафы, а формирование моды среди водителей, как это было с необходимостью пристегиваться или обязательно иметь детское кресло.

"Одно наказание не действует. Здесь нужна пропаганда. Не только осуждение, но и поощрение со стороны всего общества", — считает Канаев.

"Разумное требование"

Проект постановления по изменениями ПДД МВД подготовило еще в сентябре, тогда же появились и первые отклики. Например, Почта России предложила свои услуги по обеспечению водителей светоотражающими элементами.

Такие элементы можно приобрести в почтовых отделениях по всей стране. А поскольку почты находятся в шаговой доступности для 95% населения и есть даже в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, то и светоотражатели доступны практически любому россиянину.

По мнению депутата Госдумы, председателя Координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслава Лысакова, светоотражающий жилет — разумное требование.

"Это необходимо было уже давно сделать, об этом давно говорилось. Необходимо просто-напросто комплектовать аптечки, например, помимо всего прочего, еще и световым жилетом. Потому что если машина вдруг заглохла, сломалась, водителю надо сменить колесо, посмотреть двигатель, он, конечно, должен выходить в темное время суток в светоотражающем жилете. Есть достаточно много случаев, когда сбивают водителя, который занимается ремонтом и вышел на дорогу: его просто не видят", — сказал Лысаков.

Он добавил, такое требование нужно применять и к пассажирам, которые при вынужденной остановке в темное время суток на оживленной трассе выходят из машины.

Новые знаки

Необходимость надевать светоотражающую одежду — не единственное новшество, которое ждет российских водителей в ближайшее время. На днях стало известно, что на дорогах скоро появится несколько десятков новых дорожных знаков и табличек.

Это предусматривает предварительный национальный стандарт, который начал действовать с 1 ноября. Так, среди новых знаков — "Диагональный пешеходный переход", "Выделенная трамвайная полоса", "Глухие пешеходы" и "Въезд на перекресток в случае затора запрещен", который появится в том числе для дополнительного обозначения "вафельной разметки".

На светофорах и в местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, начнут устанавливать знаки "Уступи всем, и можно направо", который разрешает поворот на красный. Кроме того, появятся знаки, уточняющие направление движения по полосе.

Также на дорогах установят так называемые месяцы — таблички, указывающие период действия знака, если он носит сезонный характер.

До введения нового стандарта эксперимент по применению разных дорожных знаков проводился в Москве, Петербурге, Владимире и Саратове. Например, в столице с 2015 года используют диагональные пешеходные переходы, разметку-вафельницу, разные формы стрел на знаках движения по полосам, а в 2017 году началось применение уменьшенных дорожных знаков и знаков "Парковка" с дополнительной информацией.

Внедрение же знаков будет зависеть от региональных администраций. "Мы обеспечили юридическое сопровождение стандарта, а какой город и где будет его применять – это уже вопрос к местным властям", — сказал разработчик стандарта Александр Шумский.