Новые правила: водителей обязали надевать светоотражающую одежду

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее изменения в правила дорожного движения. Теперь водители будут обязаны надевать светоотражающую одежду в темное время суток. Документ опубликован на сайте правительства.
Изменения в правила дорожного движения вносятся по инициативе МВД. Необходимость нововведения в министерстве объясняли статистикой: несмотря на снижение общего числа ДТП, произошедших в темное время суток, количество наездов на водителей, вышедших из автомобиля, выросло — за шесть месяцев этого года таких ДТП было 66, на 4,8% больше, чем в прошлом году.
Кроме того, отмечается в документе, наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.
Постановление вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
От штрафов к моде
В Федерации автовладельцев России поддержали нововведение. Как сказал ее глава Сергей Канаев, "задано абсолютно правильное направление", хотя он и сомневается, что оно распространится повсеместно без каких-либо штрафов.
Он добавил, что даже важнее не штрафы, а формирование моды среди водителей, как это было с необходимостью пристегиваться или обязательно иметь детское кресло.
"Одно наказание не действует. Здесь нужна пропаганда. Не только осуждение, но и поощрение со стороны всего общества", — считает Канаев.
"Разумное требование"
Проект постановления по изменениями ПДД МВД подготовило еще в сентябре, тогда же появились и первые отклики. Например, Почта России предложила свои услуги по обеспечению водителей светоотражающими элементами.
По мнению депутата Госдумы, председателя Координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслава Лысакова, светоотражающий жилет — разумное требование.
17.7%Давно пора
35.5%Изменения нужны, но не стоит зацикливаться на "европеизации"
46.8%С самими правилами нет проблем, есть трудности с их соблюдением
Он добавил, такое требование нужно применять и к пассажирам, которые при вынужденной остановке в темное время суток на оживленной трассе выходят из машины.
Новые знаки
Необходимость надевать светоотражающую одежду — не единственное новшество, которое ждет российских водителей в ближайшее время. На днях стало известно, что на дорогах скоро появится несколько десятков новых дорожных знаков и табличек.
На светофорах и в местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, начнут устанавливать знаки "Уступи всем, и можно направо", который разрешает поворот на красный. Кроме того, появятся знаки, уточняющие направление движения по полосе.
Также на дорогах установят так называемые месяцы — таблички, указывающие период действия знака, если он носит сезонный характер.
До введения нового стандарта эксперимент по применению разных дорожных знаков проводился в Москве, Петербурге, Владимире и Саратове. Например, в столице с 2015 года используют диагональные пешеходные переходы, разметку-вафельницу, разные формы стрел на знаках движения по полосам, а в 2017 году началось применение уменьшенных дорожных знаков и знаков "Парковка" с дополнительной информацией.
Внедрение же знаков будет зависеть от региональных администраций. "Мы обеспечили юридическое сопровождение стандарта, а какой город и где будет его применять – это уже вопрос к местным властям", — сказал разработчик стандарта Александр Шумский.