Назван лидер голосования по названию моста через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости, Виктор Лященко. Онлайн-голосование по выбору названия для моста через Керченский пролив подходит к завершению, сообщают организаторы.
"Суббота, 16 декабря, — последний день, когда можно повлиять на итоги. В 12 часов ночи голосование будет закрыто, и организаторы приступят к подведению итогов", — сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".
Пользователям предлагают на выбор пять названий: Крымский мост, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Те, кого названия не устраивают, могут предложить собственный вариант.
Официальное название сооружения появится на топографических картах и дорожных указателях.
Участники опроса предлагали такие варианты: Российский Мост, Мост Свободы, Вежливый, Владимирский, Дорога домой, Наш Мост, Мост Единства, Мост Надежды, Мост Независимости, Родина, Большой Крымский мост, Мост Мирный и другие.
Мост протяженностью 19 километров соединит Кубань и Крым и станет самым длинным в России. Автомобильное движение планируется запустить в декабре 2018 года.
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