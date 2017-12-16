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Общество

Самый главный на стройке. Кот "проинспектирует" возведение моста в Крым

Сюжет:
Строительство моста в Крыму (290)
08:1216.12.2017
(обновлено: 08:31 16.12.2017)
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Соединение фарватерной аркой и первой оси автодорожной части моста через Керченский пролив. Архивное фотоСоединение фарватерной аркой и первой оси автодорожной части моста через Керченский пролив. Архивное фото
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"

КРАСНОДАР, 16 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Главный надзиратель стройки через Керченский пролив – кот Мостик – готовится пройти по мосту в Крым и посетить достопримечательности полуострова, рассказали РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Строители моста намерены до конца этого года полностью соединить пролетные строения автодорожной части моста с фарватерными участками. Процесс надвижки пролетных строений довольно длительный и идет уже больше года. К концу текущего года специалисты планируют сомкнуться с фарватером с таманского берега. Такие же работы проводятся со стороны Керчи. После их окончания можно будет пройти пешком с таманского берега на керченский. При этом инфоцентр уточняет, что перемещаться по такому технологическому переходу смогут только строители.

Кот пойдет в Крым

Строители моста планируют отправить кота в Крым, как только пролеты будут соединены. "Я строю Мост, чтобы первым сделать на нем селфи и посетить все достопримечательности Крыма", — говорится на страницах кота в соцсетях.

 

 

У Мостика есть аккаунты в Instagram, Facebook и ВКонтакте, общее количество его подписчиков достигает почти 20 тысяч.

Снимки для соцсетей делает персональный фотограф кота, которого строители называют "самым ловким человеком на стройке". У Мостика есть даже водитель, который возит его на дальние участки стройки.

"Для осмотра "дальних" участков, например, фарватерных опор, Мостика подвозит на машине его водитель Михалыч. Когда у Моста выходные – Михалыч забирает его к себе, и он ведет себя как обычный кот – ест и спит на своем любимом красном диване", – пояснили в ведомстве.

Главный надзиратель

Рыжего котенка в 2015 году подобрали в Тамани первые охранники объекта и назвали его в честь Керченского моста. Никто не знает, когда именно родился Мостик, но строители предложили отмечать его день рождения в День мостов – 29 ноября. В прошлом месяце кот отпраздновал два года, в качестве подарка от строителей он получил миску креветок.

Строящийся Крымский мост в Керченском проливе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дед Мороз пришел в Крым по мосту через Керченский пролив
"Конечно, Мостик отмечал свой день рождения с друзьями, их у него много: чайка Валера помогает Мосту с воздуха, пес Цыган уже может подносить рабочим стройматериалы, баклан Варфоломей – просто хороший друг кота, а еще у него в друзьях лиса Лизавета с ее детьми", – рассказали в инфоцентре.

Живет кот на КПП и ежедневно встречает рабочих и специалистов, которые приходят на смену. Среди 7 тысяч человек, которые в круглосуточном режиме строят самый длинный мост в России, нет ни одного, кто не знаком с Мостиком.

"Сегодня Мостик на стройке самый главный! "Руководит" всеми процессами, хотя может показаться, что он просто гуляет по участкам", – сообщает "Крымский мост".

 

 

Как рассказывают строители, днем Мостик "присматривает" за объектом, а ночью ловит мышей. В соцсетях кота часто спрашивают, почему он ходит без каски. "Моя природная ловкость позволяет перемещаться по стройке без головного убора!" – "отвечает" кот своим подписчикам.

Невеста из Крыма

Строители моста планируют найти коту невесту с крымского берега. Но и хозяева кубанских кошек не оставляют надежды сосватать своих питомцев герою масштабной стройки. Кот регулярно получает фотографии потенциальных невест в соцсетях.

Соединение фарватерной аркой и первой оси автодорожной части моста через Керченский пролив
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Таманскую часть моста в Крым соединили с фарватерной аркой

В инфоцентре также рассказали, что кота часто спрашивают, чем он займется после окончания стройки.

"Этого я еще не решил, но буквально каждый день мне поступают интересные предложения. Решу, когда буду отдыхать в отпуске после стройки века", – передает инфоцентр заявление кота.

 

 

Керченский мост станет самым длинным мостом в России. Его протяженность — 19 километров. Это две параллельно расположенные автомобильная и железная дороги. Работы ведутся одновременно на всем протяжении объекта в круглосуточном режиме. На начало декабря готово 446 опор из 595, погружено более 6 350 свай из почти 7 тысяч. Смонтировано почти 125 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений из 260. Плита проезжей части готова на 98%, асфальтовое покрытие – на 35%. Автомобильное движение по мосту запустят в декабре 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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Каким будет мост через Керченский пролив
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сepreu _
Грандиознейшее сооружение.
Одно только печалит: если пришлось делать мост, значит никаких надежд на то, что Украина в ближайшие годы станет хотя бы договороспособной.
08:22
16.12.2017
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