МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Правительство РФ дополнило правила дорожного движения (ПДД) пунктом, обязывающим водителей в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов при покидании автомобиля надевать светоотражающие куртку или жилет, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в субботу.

"Подписанным постановлением правила дополнены новым пунктом, в соответствии с которым водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала", — говорится в документе.

Отмечается, что по статистическим данным за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. Это на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этих ДТП погиб 1321 человек, 6537 человек получили ранения.

Сообщается также, что возросло количество наездов на водителей, в отношение которых не была установлена обязанность использовать светоотражающие жилеты. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП, что на 4,8% больше по сравнению с прошлым годом.

Добавляется, что наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.