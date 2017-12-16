Губернатор Приамурья рассказал о пользе Instagram для жителей региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек — РИА Новости, Елена Тимошенко. Губернатор Амурской области Александр Козлов рассказал РИА Новости, что жители региона жалуются ему в Instagram на ржавую воду, незаконные сборы в детских садах и медицину.

"В Instagram я завел аккаунт в мае и, честно, не ожидал, что будет такой отклик. Вопросы задают как в публичной ленте, так и в личных сообщениях. За полгода – почти полторы тысячи сообщений. В основном это "персональные" вопросы, можно сказать, бытовые, то с чем сталкиваются люди ежедневно. Но и частные вопросы позволяют выявить общие проблемы", — рассказал Козлов РИА Новости.

Более 200 жалоб в Instagram глава Приамурья получил по поводу грязной водопроводной воды после отключения водозабора.

"В итоге была проведена очень большая работа министерства ЖКХ совместно с городскими администрациями, где были жалобы. Проведены сотни промывок сетей, где-то сделаны перерасчеты людям за воду, где-то начались ремонтные работы. Хочу отметить, что работа в этом направлении продолжается", — отметил Козлов.

Также через Instagram жители региона подняли вопрос о незаконных сборах с родителей в детских садах. По словам Козлова, региональное министерство образования и науки сейчас проверяет каждый случай, доводит до каждого родительского комитета, на что выделяются деньги из бюджетов, также разрабатываются рекомендации, как себя вести себя в случае "поборов". Много вопросов поступает также и по медицине и по мерам соцподдержки.

"На самом деле социальные сети для чиновников в плане общения с людьми – это здорово. Это прямая связь, это оперативность решения. В социальных сетях же не напишешь, что запрос принят и взяты 30 дней на рассмотрение. За каждым ником в сети – человек. Со своими вопросами, проблемами. И радостями. Приятное тоже пишут. Удивлен, что на пост о рождении дочери (2 декабря в семье главы Приамурья родился первый ребенок, девочку назвали Алисой — ред.) мне написали больше 700 поздравлений! Очень приятно и еще раз спасибо всем!", — отметил Козлов.

Губернатор также пообещал, что на его канале на YouTube Gubernator Live скоро появится итоговый предновогодний ролик.

"Это вотчина моей пресс-службы. Они вышли с предложением делать сериал о жизни губернатора в июле. В августе сделали первую серию. Я не против. YouTube – это в основном молодежная аудитория, и если как можно больше молодых людей будет знать о том, что делают министры, в чем заключается работа губернатора, то это хорошо. Это просвещение своего рода, обучение",- рассказал Козлов.

"Свои планы на будущие серии они не озвучивают, но думаю, что-то итоговое и новогоднее будет. Сам хочу посмотреть", — добавил он.