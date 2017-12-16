В Рыбинске ожидается нашествие Дедов Морозов из разных уголков мира

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Праздник "Нашествие Дедов Морозов" состоится в субботу в Рыбинске (Ярославская область): сотни новогодних волшебников грандиозным парадом пройдут по улицам города, при этом впервые к российским Дедам присоединятся их коллеги-иностранцы, а затем Деды Морозы представят гостям свои национальные новогодние блюда.

Праздник состоится в Рыбинске в восьмой раз. Первая прошедшая по центру города колонна состояла из чуть более 20 Морозов, но в последние годы состав новогодних волшебников исчисляется сотнями — это гости со всей страны. Возглавляет колонну главный Дед Мороз России из Великого Устюга.

В этом году праздник называется "Мировой Новый год". Потому что, во-первых, слово "мировой" — синоним эпитетов "лучший", "хороший", а во-вторых, в параде впервые примут участие новогодние волшебники из разных стран, уточнили в администрации Рыбинска.

"В этом году компанию Деду Морозу из Великого Устюга составят его коллеги из Германии, Финляндии, Италии, Франции, Литвы, Грузии, Армении, США", — говорится в официальном сообщении властей.

На рыбинской Красной площади откроется фотозона "Мировые Деды Морозы", где можно будет сфотографироваться как с самими волшебниками, так и на фоне декораций, выполненных в стилистике разных стран.

Откроет шествие в 15.00 на Красной площади главный Дед Мороз. Как рассказала РИА Новости начальник управления культуры рыбинской горадминистрации Марина Воронина, парад будет с элементами карнавала. Вместе с Дедами Морозами под звуки муниципального духового оркестра по улицам пройдут пневмофигуры, ростовые куклы, ходулисты. А сами Деды Морозы будут не только идти, но и ехать – на квадроциклах и велосипедах.

В этом году впервые компанию Дедам Морозам составят Снегурочки. Запланированы "беби-нашествие" и дефиле символа 2018 года — собак в новогодних костюмах.

"На парад заявились сотрудники ярославского зоопарка. Они сказали, что привезут с собой собаку. И мы решили бросить клич – кто еще хочет принять участие в параде вместе со своими питомцами? Теперь уже ясно – в колонне будут спаниели, лабрадоры, терьеры и другие собаки", — рассказала Воронина.

Хачапури, круассаны, хот-доги

Отдельными колоннами пойдут огромные мобильные новогодние игрушки и украшенные автомобили. Победитель конкурса на лучшее оформление машины получит приз — 500 литров бензина.

Шествие завершится у Дворца спорта "Полет", где состоится торжественная часть праздника и откроется гастрономический фестиваль "Новогодние кухни народов мира". Каждый приглашенный Дед Мороз представит новогодние блюда своей национальной кухни. В меню: кибинаи, хачапури, круасаны, пахлава, горячие колбаски, хот-доги, пахлава, долма, шашлыки из красной рыбы, ягодный пунш и многое другое.

"Шеф-повара американской кухни обещают приготовить величайший в городе хот-дог и научить делать правильный гамбургер. Кроме того, на этой тематической площадке можно будет увидеть ковбоев во главе с шерифом и мудрого индейского вождя с его скво", — говорится в сообщении администрации.

Сотрудники гостеприимного "Литовского уголка" будут одеты в цвета государственного флага и представят традиционные новогодние блюда. Рыбинцы и гости города смогут попробовать кибинаи (литовские пирожки) с различными начинками, веданаи (литовские колбаски на гриле), похлебку и литовский горячий напиток.

Все тематические зоны будут оригинально украшены. По замыслу организаторов – гости праздника смогут сделать необычные фотографии из разных стран мира, лишь на один день посетив Рыбинск. Например, у литовской экспозиции можно сфотографироваться с оленями, а у финской – с хаски, на которых можно даже покататься.

Завершится праздник зажжением главной елки города и огромным "мировым" хороводом.