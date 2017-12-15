Военные кафедры появятся еще в восьми российских вузах

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, предусматривающее создание военных кафедр еще в восьми вузах страны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, военные кафедры появятся в Белгородском государственном технологическом университете имени Шухова, Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова, Забайкальском государственном университете, Камчатском государственном техническом университете, Петрозаводском государственном университете, Российском университете транспорта (МИИТ) и Тамбовском государственном университете имени Державина.

Провести необходимые мероприятия по созданию кафедр поручено Минобрнауки, Минтрансу, Росрыболовству и Росморречфлоту.