Бывший глава ЦОС ФСБ призвал не демонизировать Telegram

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Демонизировать Telegram из-за того, что его применяют террористы, не имеет смысла, так как боевики могут пользоваться другими мессенджерами или общаться шифрованным языком, считает член совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор (ФСБ) запаса, экс-глава Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ Александр Михайлов.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности предотвратила в Санкт-Петербурге деятельность сторонников ИГ*, планировавших осуществить теракт 16 декабря. В результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря задержаны семь членов ячейки. ЦОС ФСБ РФ сообщило, что руководство ячейкой осуществлялось главарями организации из-за рубежа через мессенджер Telegram.

"Не надо демонизировать Telegram. А если они встречались в Макдоналдсе и обсуждали эти проблемы? Дистанционный контакт, конечно менее опасен, но я не стал бы демонизировать Telegram. Они могли бы пользоваться другими мессенджерами. Они же общаются на своем "птичьем" языке. Значительная часть информации идет в формате условностей", — сказал Михайлов.

Он пояснил, что террористы могут общаться на наречиях, с которых может не быть переводчиков или специальными завуалированными фразами, понятными только им.

"Они по-другому не разговаривают потому, что они не идиоты. Это люди, которые уже давно получили опыт конспиративной деятельности. Даже если бы они говорили на понятном русском языке, то мы с вами не нашли бы ключевых слов, которые стали бы основанием для подозрения", — сказал эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России.