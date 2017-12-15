Кадыров получил в подарок от Пучкова генеральский кортик

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что получил в подарок от министра МЧС РФ Владимира Пучкова генеральский кортик.

Встреча, на которой обсуждались вопросы повышения эффективности работы аварийно-спасательных служб Чеченской республики, состоялась в четверг в Москве. Как сообщает пресс-служба МЧС, в этом году в регион поступили восемь пожарных автомобилей, две единицы аварийно-спасательной техники и два квадроцикла.

"Он (Пучков) поблагодарил меня за вклад в развитие системы обеспечения защиты населения от ЧС и вручил генеральский кортик за плодотворное сотрудничество в деле реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения от ЧС природно-техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах. Я искренне поздравил министра и всех сотрудников МЧС РФ с предстоящим праздником — Днем спасателя Российской Федерации", — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

В свою очередь Пучков дал высокую оценку деятельности регионального управления МЧС РФ.

"Рамзан Ахматович, я благодарю вас лично и комиссию по ЧС за ту совместную работу, которую мы проделали в последние годы. Сегодня у вас в республике сформирован мощный центр управления в кризисных ситуациях, работает и постоянно развивается пожарно-спасательный гарнизон, имеется новая техника, экипировка и оснащение. И очень важно, что каждый житель Чеченской республики чувствует себя защищенным от природно-техногенных рисков и других опасностей", — цитирует слова министра пресс-служба МЧС.