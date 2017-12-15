Пайетки, свитера и фиолетовый: в чем встречать год желтой собаки

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Наступающий 2018 год по китайскому календарю будет годом желтой собаки. Встречать Новый год дизайнеры, опрошенные РИА Новости, советуют в нарядах с желтыми и золотыми элементами, чтобы порадовать хозяйку года. А тем, кто не следит за восточными трендами, они рекомендуют обратить внимание на фиолетовые цвета и винные оттенки, а также на пайетки и блестки. И, главное, специалисты напоминают, не стоит забывать, что ничто не украсит праздник лучше, чем хорошее настроение.

Год желтой собаки

Специалисты говорят, что в отличие от неспокойных огненных знаков, которые правили последние два года, собака должна всех утихомирить и настроить на благоденствие, домашний очаг, детей и любовь. Желтая собака ленива и размеренна, но не любит фальши, отмечают они.

"Собака — это друг. Окружайте себя настоящими и верными людьми, друзьями, родными, близкими, в окружении которых вы излучаете свет и запрограммируйте свой следующий год на успех и удачу. Оденьтесь в счастье! И не забудьте, что 2018 год — год желтой собаки. Пусть этот цвет обязательно присутствует в вашем новогоднем образе или в оформлении новогоднего стола", — рассказал РИА Новости дизайнер Игорь Гуляев.

При этом дизайнер Алиса Толкачева предупреждает, что год желтой собаки наступает не в январе, а только в феврале, поэтому лучше не заигрываться, так как по китайскому календарю считается, что гнать раньше времени с порога хозяина года чревато.

"Если вы верите в символику, догуляйте 2017 год по нашим традициям — шампанское, мандарины, оливье и елка… Будьте последовательны и внимательны. Есть привычные правила дресс-кода. Если вы встречаете Новый год за городом, то, соответственно, это одежда casual: свитера с оленями, жилеты, куртки, валенки возвращаются в дизайнерском исполнении. Это аутентично и правильно", — подчеркнула собеседница агентства.

Свитера и платья

Дизайнер отметила, что если представительницы прекрасного пола решили отметить Новый год с большим размахом и провести его в ресторане или на вечеринке, будут уместны вечерние красивые платья. "Удачным будет выбор платья простого и струящегося силуэта. И хотя на улице зима, совсем необязательно выбирать закрытые фасоны. Открытые плечи выгодно подчеркнут зону декольте и ключицы и сделают вас хрупкой принцессой в эту новогоднюю ночь", — посоветовала дизайнер Юлия Прохорова.

Но во всем должна быть мера: девушкам не стоит мучить себя и, поблистав в платье в пол и красивых туфлях, можно переодеться в сменный наряд — например, в симпатичный брючный костюм, удобную обувь, чтобы танцевать до упада, советуют дизайнеры.

В целом неважно, где отмечать Новый год, отмечают дизайнеры. По мнению Толкачевой, главное – это сохранить праздничный дух. "Не бойтесь надевать маски, превращаться на время Нового года в каких-то зверушек или персонажей, вспомните детство, как мы ждали этого праздника, подойдите к этому с юмором. Когда на вас будут какие-то ушки, маска, "дождик", и вы увидите в отражении в зеркале веселую хрюшку или зайчика, как из детства, ваше настроение сразу поднимется", — посоветовала собеседница агентства.

Фиолетовый цвет и блестки

По словам Прохоровой, главный тренд праздника — блестки. "Главным фаворитом предстоящих новогодних вечеринок будут пайетки во всех возможных вариациях. Мини и макси, платья, юбки и жакеты — вы можете выбрать любой фасон наряда. Главное, чтобы он был усыпан пайетками, и звездное появление вам гарантировано. От вас точно никто не сможет отвести взгляд. Но не переусердствуйте: подобный наряд предполагает сдержанность в украшениях и макияже", — заметила дизайнер.

Если говорить о цветах, актуальных в этом сезоне, то это, конечно, винный и все оттенки синего и фиолетового. "Благородство этих цветов превращает практически любую вещь в праздничную и уместную для светского выхода. Особо удачными в этих цветах выглядят строгие фасоны — платья-футляры и брючные костюмы. В подобном наряде вы будете выглядеть элегантно, изящно и не менее сексуально, чем в любом открытом платье", — пояснила Прохорова.

Но, по мнению экспертов, любителям вечной классики, черного цвета, не стоит отчаиваться. Строгий черный цвет всегда можно разбавить необычным фасоном или аксессуарами, например, надеть платье, выполненное полностью из перьев страуса, говорят дизайнеры.

"Эта модель удачно сочетает в себе сдержанность и игривость и подойдет как для совсем молодых девушек, так и для женщин постарше. Если на подобный эксперимент вы еще не готовы, остановите свой выбор на платье с небольшой перьевой драпировкой или люрексе. Они придают образу нужный вечерний и праздничный тон", — подчеркнула Прохорова.