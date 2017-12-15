"Ты супер! Танцы": будем биться за финал!

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Совместный проект телеканала НТВ и Sputnik "Ты супер! Танцы" подходит к концу. В эту субботу, 16 декабря, выйдет второй выпуск полуфинала.

Корреспондент Sputnik Лев Рыжков накануне решающего этапа телепроекта съездил в подмосковный пансионат, где живут и тренируются дети и пообщался с двумя зарубежными участниками — Джейхуном Ага-Тагиевым из Туркменистана и Миленой Тачулия из Абхазии.

Sputnik, Лев Рыжков

В дальнем Подмосковье

Один из "супер" —танцоров — Джейхун Ага-Тагиев — представляет Туркменистан, но сам по национальности — азербайджанец. В Азербайджане (где Джейхун ни разу не был) у юноши много болельщиков. В полуфинале Джейхун будет танцевать с Нуризой Кочконбай-кызы из Бишкека.

Уверенно вышла в полуфинал и Милена Тачулия из Абхазии. В промежутке между тренировками, репетициями и выступлениями она успела отметить собственный день рождения.

Участники проекта сейчас живут в небольшом и удаленном от больших дорог подмосковном пансионате. Здесь же проходят тренировки и мастер-классы. День каждого ребенка расписан буквально поминутно.

Охрана на входе в пансионат — строгая. Мои документы долго и тщательно проверяют, говорят: "Порядок есть порядок. Все-таки детей охраняем".

В здании пансионата встречаюсь с Джейхуном и его сестрой Арзу. Она сообщает, что Джейхун, конечно, с удовольствием ответит на все вопросы. Но времени у него — очень мало. Скоро начнется важная тренировка. А пока она не началась, надо быстро съездить в ближайший торговый центр — купить ему теплые ботинки.

Джейхун: Это было вау!

До недавнего времени Джейхун Ага-Тагиев не бывал нигде, кроме своего родного города Мары и Ашхабада. Теперь поменялся климат и ритм жизни. Джейхун не скрывает, что сначала сильно мерз, но сейчас уже акклиматизировался.

"В Москве мне понравилось все! — говорит Джейхун. — Самое сильное впечатление — наверное, магазины. И цены в них. Из недавних впечатлений — очень запомнилась поездка в Главкино, на съемки. Это для меня была вообще мечта. Это было вау! Я видел, как снимали хореографические импровизации, танцы. С участниками познакомился. Вообще, у меня на проекте появилось очень много друзей. Мне очень жаль с ними расставаться. Но, думаю, что мы обязательно найдемся".

Кормят в пансионате хорошо — три раза в день. Еда вкусная, но без изысков. Джейхун признается, что очень соскучился по традиционной южной еде. Особенно по самсе и плову.

Как дальше сложится творческая судьба юного танцора — пока не известно. Но он уже получает приглашения выступить в Ашхабаде. Но сам Джейхун мечтает попасть на сцену конкурса World of Dance.

"На этой сцене выступают мои кумиры, — говорит Джейхун. — Мне очень хотелось бы с ними встретиться, пообщаться. Но загадывать не стоит. Соревнования проходят в Америке, а туда еще надо добраться. Так что будем стараться".

Милена: мне устроили лучший в мире день рождения!

А вот с Миленой Тачулия я встречался и раньше — на самом старте проекта. Наш разговор происходил летом, в гостинице недалеко от центра Москвы. Теперь встретились зимой, в подмосковном пансионате. Милена не изменилась: милая улыбчивая девочка. Правда, за время, проведенное в проекте, она стала на один год старше.

"Настроение у меня боевое, — говорит Милена. — Конечно, похолодало, но это ничего не меняет. Я всегда готова идти вперед. Я в Москве не в первый раз, я, можно сказать, привыкла к холоду. Я уже не так остро на него реагирую".

Милена каждый день много репетирует — иногда по пять часов в день. В свободное время иногда получается порисовать, поиграть на пианино.

"Но сейчас я все свободное время посвящаю друзьям, — говорит полуфиналистка из Абхазии. — Ведь все мы понимаем, что проект скоро закончится. И это очень грустно. Я очень надеюсь на то, что после этого проекта мы с друзьями не потеряемся, будем поддерживать связь.

Это только кажется, что пансионат расположен на отшибе, практически в глуши. На самом деле каждый день сюда приезжают российские звезды, известные хореографы, видеоблогеры, артисты. Кто-то — просто пообщаться, кто-то — провести мастер-класс.

"Я познакомилась с таким количеством звезд, что уже начала встречать их на улице, — признается Милена. — Например, недавно мы гуляли в Воронцовском парке и встретили там Ларису Рубальскую. Нам было очень приятно пообщаться с ней. Но больше всего я обрадовалась, когда к нам приехала группа "Стрелки". Это мои кумиры детства".

Хотя у молодых артистов уже, как у взрослых, расписана каждая минутка, Милена и не думает об усталости.

"Мне всегда весело, я всегда легка на подъем! — радостно заявляет абхазская участница. — У меня недавно был день рождения. И мне устроили большой праздник. И там был торт — такой вкусный! Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо агентству Sputnik. В мой день рождения они пришли ко мне, поздравили, подарили подарки. Это было так незабываемо, так приятно, так тепло! Конечно, это был лучший день рождения в мире!"

Планы на будущее у Милены большие — она хочет стать знаменитым хореографом.

Родную Абхазию полуфиналистка вспоминает часто. Сама признается, что скучает.

"Передаю привет любимой Абхазии и всем тем, кто мне пишет в комментариях теплые слова, — говорит Милена. — Мне очень приятно. Спасибо вам огромное!"