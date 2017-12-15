Опрос показал, чего ждут россияне от 2018 года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Почти половина россиян (46%) ожидают, что 2018 год будет лучше уходящего, 34% думают, что он будет таким же и только 6% полагают, что он может быть хуже, следует из опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованного в пятницу.
Около 29% опрошенных полагают, что безработица вырастет в наступающем году, надежду на ее снижение высказали 15%. О возрастании преступности высказались 22%, противоположную точку зрения выразили 16% россиян. Увеличение разницы в доходах между богатыми и бедными ожидают 38% россиян, 47% полагают, что ситуация не изменится, отмечает ФОМ.
Около половины опрошенных (49%) считают, что уровень коррупции в 2018 году не изменится, 25% полагают, что он повысится. Надежду на улучшение качества жизни выразили 20% россиян, 51% также не ожидает изменений ситуации, следует из опроса.
10.9%Менее 500 рублей
30.0%До тысячи
27.1%От тысячи до двух
14.4%Более двух тысяч
17.6%У меня нет "среднего чека", всегда выходят разные суммы
Говоря о своих ожиданиях, 48% россиян не думают, что через год-полтора в России что-то изменится, 25% надеются на улучшение жизни, 15% ждут ухудшения. На улучшение жизни своей семьи рассчитывают 33% респондентов, ухудшение ожидают 9%, сообщается в итогах опроса.
Опросы "ФОМнибус" были проведены 9–10 декабря в 104 населенных пунктах России среди 1,5 тысячи респондентов каждый.