Опрос показал, чего ждут россияне от 2018 года

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Почти половина россиян (46%) ожидают, что 2018 год будет лучше уходящего, 34% думают, что он будет таким же и только 6% полагают, что он может быть хуже, следует из опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованного в пятницу.

В то, что 2018 год будет лучшего уходящего для страны, верят 38%, противоположную точку зрения высказали 11% опрошенных, 34% не ждут никаких изменений. На улучшение экономической ситуации в стране в наступающем году рассчитывают 29% респондентов, с ними не согласны 11%, 45% не ждут изменений, говорится в результатах опроса.

Около 29% опрошенных полагают, что безработица вырастет в наступающем году, надежду на ее снижение высказали 15%. О возрастании преступности высказались 22%, противоположную точку зрения выразили 16% россиян. Увеличение разницы в доходах между богатыми и бедными ожидают 38% россиян, 47% полагают, что ситуация не изменится, отмечает ФОМ.

Около половины опрошенных (49%) считают, что уровень коррупции в 2018 году не изменится, 25% полагают, что он повысится. Надежду на улучшение качества жизни выразили 20% россиян, 51% также не ожидает изменений ситуации, следует из опроса.

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14.4% Более двух тысяч

17.6% У меня нет "среднего чека", всегда выходят разные суммы Все опросы Голосовать

Согласно другому опросу ФОМ, 47% россиян считают, что 2017 год был для России таким же, как 2016. Оценивая уходящий год лично для себя, 48% респондентов также не заметили его отличий от 2016. При этом по 38% россиян заявили, что ничего не ждали от 2017 года либо что их ожидания не оправдались. Об исполнении ожиданий рассказали 21% опрошенных.

Говоря о своих ожиданиях, 48% россиян не думают, что через год-полтора в России что-то изменится, 25% надеются на улучшение жизни, 15% ждут ухудшения. На улучшение жизни своей семьи рассчитывают 33% респондентов, ухудшение ожидают 9%, сообщается в итогах опроса.

Опросы "ФОМнибус" были проведены 9–10 декабря в 104 населенных пунктах России среди 1,5 тысячи респондентов каждый.