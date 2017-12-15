Госдума приняла закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Госдума в третьем чтении одобрила законопроект об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2018 году, сообщила пресс-служба Минтруда России.

"Законопроектом в федеральный закон "О страховых пенсиях" вносятся изменения, согласно которым сроки индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам и фиксированной выплаты к ним переносятся на 1 января 2018 года, а также устанавливается единый индекс роста страховых пенсий в размере, превышающем величину инфляции", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января 2018 года увеличивается на коэффициент, равный 1,037, и устанавливается в размере, равном 81,49 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2018 года также индексируется на коэффициент, равный 1,037, и устанавливается в сумме, равной 4982,9 рубля.

Также федеральный закон "О государственной социальной помощи" дополняется положением о том, что при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением величины прожиточного минимума общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии предыдущего года. Такая мера позволит сохранить общую сумму материального обеспечения пенсионера в случае уменьшения величины его прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ.