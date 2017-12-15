Дед Мороз подготовил подарок для Путина

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Главный Дед Мороз России заявил, что подготовил подарок президенту РФ Владимиру Путину.

"Обязательно (будет подарок), какой – не скажу", — сказал Дед Мороз на пресс-конференции в ответ на вопрос о том, будет ли он дарить подарок президенту России.

Российский Дед Мороз сейчас путешествует по стране. В каждом городе он останавливается на два дня, чтобы посетить социальные учреждения, детские больницы, зайти к многодетным и малообеспеченным семьям, зажечь главные городские новогодние елки. Путешествие началось 1 ноября во Владивостоке и завершится 30 декабря в Москве.