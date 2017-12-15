Российский Дед Мороз отказался от пенсии

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Главный Дед Мороз страны заявил, что не получает пенсию, потому сам от нее отказался.

"Я отказался от пенсии, ко мне приходили из пенсионного фонда. Я считаю, что пенсия нужна тем, кто не может ухаживать за собой, а я могу", — сказал он на пресс-пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Российский Дед Мороз сейчас путешествует по стране. В каждом городе он останавливается на два дня, чтобы посетить социальные учреждения, детские больницы, зайти к многодетным и малообеспеченным семьям, зажечь главные городские новогодние елки. Путешествие началось 1 ноября во Владивостоке и завершится 30 декабря в Москве.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательные решения относительно повышения пенсионного возраста в РФ пока не готовы. При этом его возможное повышение, по мнению главы государства, не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, а при любом варианте решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. Кроме того, он отметил, что Россия сможет выплачивать пенсии, даже если пенсионеров будет становиться все больше и больше.