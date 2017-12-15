Префектура ЦАО Москвы отказала в проведении акции 24 декабря

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Префектура Центрального административного округа Москвы отказала главе Совета депутатов Красносельского района, лидеру движения "Солидарность" Илье Яшину в проведении мероприятия 24 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее Яшин заявил, что 11 декабря подал в префектуру ЦАО заявку о проведении 24 декабря акции в Лермонтовском сквере в центре Москвы. В свою очередь глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил РИА Новости, что Яшин должен был в обязательном порядке согласовать заявку на проведение акции за месяц до назначенной даты.

Позднее в департаменте сообщили РИА Новости, что попросили прокуратуру предостеречь от нарушения закона организаторов акции. В четверг Мещанская межрайонная прокуратура вынесла Яшину предостережение из-за того, что он планирует провести 24 декабря несанкционированный митинг под видом районного праздника.

"Главе муниципального округа Красносельский И.В.Яшину префектурой Центрального административного округа было отказано в согласовании праздничного мероприятия "День свободных выборов" 24 декабря 2017 года на территории Лермонтовского сквера", — сообщили РИА Новости в департаменте.