Чайка раскритиковал приставов, взыскавших 2,5% штрафов за коррупцию за год

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал работу правоохранителей в сфере возмещения ущерба от коррупции, в том числе судебных приставов, которые в 2017 году взыскали только 797 миллионов из 31 миллиарда рублей штрафов.

"Несмотря на принимаемые нами меры, пока не наблюдается значимых изменений в вопросе возмещения ущерба, причиненного коррупционными преступлениями. Проблемы здесь сохраняются как на этапе предварительного расследования, так и при исполнении приговоров и иных судебных актов. Так, в текущем году судебными приставами в виде штрафов взыскано только 2,5% от назначенных наказаний (797 миллионов из 31 миллиарда рублей)", — сказал Чайка на заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ по выполнению мероприятий Национального плана противодействия коррупции.