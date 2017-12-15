ФСИН: смертность заключенных от туберкулеза и ВИЧ продолжает снижаться

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Замглавы ФСИН России Валерий Максименко рассказал об успехах ведомственной медицины: снижение смертности от туберкулеза в 2017 году составило 41%, от ВИЧ-инфекции — более чем на 12%.

"У нас потрясающие успехи по лечению туберкулеза. За прошлый год снижение смертности на 54,6 %. В этом году на ноябрь месяц 41% снижения смертности от уже сниженного уровня прошлого года. Таких успехов, как у нас, нет нигде по стране, хотя Россия — в лидерах по лечению туберкулеза в мире", — сказал Максименко РИА Новости,

Он сообщил, что в ведомстве выработаны свои методики борьбы с этим заболеванием.

"Кроме того, сейчас ФСИН централизованно закупает лекарства у госкорпорации "Ростех". Это обеспечивает своевременность и качество поставки", — сказал Максименко.

Он также сообщил, что ведомственная медицина обеспечила снижение показателей по смертности заключенных от ВИЧ-инфекции за этот год на 12,3 %.