Чайка рассказал о борьбе с откатами в сфере госзакупок

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стала более эффективной борьба с откатами в сфере госзакупок в 2017 году, число таких преступлений сократилось с 621 до 173, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

"Стала более эффективной борьба с откатами в сфере госзакупок. В 2016 году совершено 621 деяние, связанное с откатами, в 2017 году их было 173", — сказал Чайка на заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации по выполнению мероприятий Национального плана противодействия коррупции в Генеральной прокуратуре РФ.

Наибольшее количество нарушений на данном направлении выявляется в областях здравоохранения, дорожном строительстве, ЖКХ.