В Хакасии из-за кишечной инфекции временно закрыли детсад

КРАСНОЯРСК, 15 дек — РИА Новости. Работа детского сада в Хакасии приостановлена после того, как десять воспитанников детского сада "Ивушка" заболели кишечной инфекцией, сообщило в пятницу управление Роспотребнадзора по республике.

Ранее правительство республики на своем портале сообщило, что к врачам с признаками отравления обратились 15 воспитанников из "Ивушки".

"В МБУ ДО детский сад "Ивушка" зарегистрировано десять случаев заболеваний с признаками острой кишечной инфекции среди детей… Приказом заведующей деятельность детского сада приостановлена", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за детьми организовано медицинское наблюдение силами районной больницы. Состояние детей не вызывает опасений, заболевание протекает в легкой форме. Специалисты Роспотребнадзора приступили к расследованию причин возникновения группового заболевания среди воспитанников, проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.