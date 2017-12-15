РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Крыму подготовили для туристов новогодние сюрпризы

03:1915.12.2017
03160
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОткрытие самого большого в Крыму ледового катка. Архивное фотоОткрытие самого большого в Крыму ледового катка. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма и туроператоры подготовили на новогодние и рождественские праздники несколько специальных туристических программ: от традиционного посещения достопримечательностей до экстремальных видов спорта.

Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel на Роза Хутор
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Такое бывает: как отдохнуть в Новый год недорого
Новогодние каникулы в Крыму обойдутся туристам в 7,5-42 тысячи рублей с человека в зависимости от места проживания, типа питания и программы.

Комфортная зима

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отмечает, что в предстоящие праздничные каникулы полуостров посетят около 90 тысяч туристов. Средний уровень бронирования мест отдыха — 47,8%.

"Все национальные туроператоры активно сотрудничают с крымским направлением. Ведь период "тихого" сезона или межсезонье – это еще один веский повод познакомиться с туристическими возможностями крымского полуострова. Время, когда главные роли по праву отводятся великолепным крымским горам, памятникам культурно-исторического наследия, уникальным природным объектам, чистейшему воздуху. Все эти неисчерпаемые природные и культурные памятники превращаются в мощный ресурс для каждого, кто решит приехать на полуостров теплой и комфортной крымской зимой", — сказал РИА Новости Волченко.

Министр заверил, что туристы получат комплексные услуги на самом высоком уровне – от программ оздоровления до организации досуга.

Новогодний стол. Архивное
© Fotolia / BlueOrange Studio
Росстат подсчитал, насколько подорожал новогодний стол россиян в 2017 году
Изобилие предложений

Крымские туроператоры специально для новогодних каникул разработали тематические туры выходного дня и более полные программы, которые охватят период всех праздничных дней.

В списке — 17 туристских маршрутов. География вояжа — Южный берег Крыма, Евпатория, Севастополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.

Продолжительность поездки может составить от трех до восьми дней. Обойдется новогоднее путешествие в Крым от 7,5 до 42,8 тысячи рублей с человека, в зависимости от типа размещения, питания, продолжительности, числа посещаемых объектов и количества человек в группе.

Наиболее популярны у туристов традиционно Ливадийский, Массандровский, Воронцовский и Ханский дворцы, Ласточкино гнездо, гора Ай-Петри, Никитский ботанический сад, Форосская церковь, винный завод "Массандра".

"Туристов ждут сюрпризы и, безусловно, новые открытия. Также программы рассчитаны как для семей с маленькими детьми, так и любителей экстремальных видов спорта. Переместиться из комфортной городской среды в зимнюю атмосферу не составит труда", — уточнил министр.

Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Дед Мороз рассказал, что дети просят на Новый год
Гостиницы, пансионаты и санатории подготовили для туристов шоу-программы и экскурсии. Есть и необычные предложения — "Новый год в подземном царстве" (в пещерах) или "Новый год в винных подвалах".

Отдых по доступным ценам

Туристов в новогодние праздники примут более 265 санаториев и гостиниц, работающих без перерыва на зиму.

Средняя стоимость проживания — от 1,2 до 3,5 тысячи рублей с человека, включая питание, базовое лечение, анимационные программы, посещение бассейна, традиционные СПА-процедуры и прочие.

"Многие здравницы Крыма предлагают акционные программы, например: бесплатное размещение ребенка до 14 лет на основном месте в номере с родителями, предоставление одноместного размещения по цене одного места в номере, 50-процентные скидки на спа-услуги", — рассказал Волченко.

Новогоднее оформление ГУМа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
От эконома до беспредела: сколько стоит нарядить елку "под ключ"
К примеру, в детских санаториях подготовлены новогодние смены "Квестомания", рождественские смены "Олимпийская деревня" и "Рождество в Хогвартсе". Продолжительность смены от 7 до 14 дней, стоимость на одного ребенка от 20,9 тысячи рублей. Сюда включены проживание, пятиразовое питание, аниматоры.

Парады и конкурсы

Города и районы Крыма не остаются в стороне. В Евпатории пройдет уже в 13-й раз фестиваль-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек "Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз".

В Ялте в восьмой раз пройдет Мороз-парад. В кинопарке "Викинг" можно будет встретиться с викингами. Тематические программы пройдут в дельфинарии "Акварель" в Алуште, театре морских животных "Акватория" в Ливадии, в Евпаторийском дельфинарии.

Отдых в Крыму, уверен министр, запомнится туристам надолго, оставив после себя массу впечатлений.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена