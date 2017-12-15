В Крыму подготовили для туристов новогодние сюрпризы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма и туроператоры подготовили на новогодние и рождественские праздники несколько специальных туристических программ: от традиционного посещения достопримечательностей до экстремальных видов спорта.
Комфортная зима
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отмечает, что в предстоящие праздничные каникулы полуостров посетят около 90 тысяч туристов. Средний уровень бронирования мест отдыха — 47,8%.
"Все национальные туроператоры активно сотрудничают с крымским направлением. Ведь период "тихого" сезона или межсезонье – это еще один веский повод познакомиться с туристическими возможностями крымского полуострова. Время, когда главные роли по праву отводятся великолепным крымским горам, памятникам культурно-исторического наследия, уникальным природным объектам, чистейшему воздуху. Все эти неисчерпаемые природные и культурные памятники превращаются в мощный ресурс для каждого, кто решит приехать на полуостров теплой и комфортной крымской зимой", — сказал РИА Новости Волченко.
Министр заверил, что туристы получат комплексные услуги на самом высоком уровне – от программ оздоровления до организации досуга.
Крымские туроператоры специально для новогодних каникул разработали тематические туры выходного дня и более полные программы, которые охватят период всех праздничных дней.
В списке — 17 туристских маршрутов. География вояжа — Южный берег Крыма, Евпатория, Севастополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.
Продолжительность поездки может составить от трех до восьми дней. Обойдется новогоднее путешествие в Крым от 7,5 до 42,8 тысячи рублей с человека, в зависимости от типа размещения, питания, продолжительности, числа посещаемых объектов и количества человек в группе.
Наиболее популярны у туристов традиционно Ливадийский, Массандровский, Воронцовский и Ханский дворцы, Ласточкино гнездо, гора Ай-Петри, Никитский ботанический сад, Форосская церковь, винный завод "Массандра".
"Туристов ждут сюрпризы и, безусловно, новые открытия. Также программы рассчитаны как для семей с маленькими детьми, так и любителей экстремальных видов спорта. Переместиться из комфортной городской среды в зимнюю атмосферу не составит труда", — уточнил министр.
Отдых по доступным ценам
Туристов в новогодние праздники примут более 265 санаториев и гостиниц, работающих без перерыва на зиму.
Средняя стоимость проживания — от 1,2 до 3,5 тысячи рублей с человека, включая питание, базовое лечение, анимационные программы, посещение бассейна, традиционные СПА-процедуры и прочие.
"Многие здравницы Крыма предлагают акционные программы, например: бесплатное размещение ребенка до 14 лет на основном месте в номере с родителями, предоставление одноместного размещения по цене одного места в номере, 50-процентные скидки на спа-услуги", — рассказал Волченко.
Парады и конкурсы
Города и районы Крыма не остаются в стороне. В Евпатории пройдет уже в 13-й раз фестиваль-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек "Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз".
В Ялте в восьмой раз пройдет Мороз-парад. В кинопарке "Викинг" можно будет встретиться с викингами. Тематические программы пройдут в дельфинарии "Акварель" в Алуште, театре морских животных "Акватория" в Ливадии, в Евпаторийском дельфинарии.
Отдых в Крыму, уверен министр, запомнится туристам надолго, оставив после себя массу впечатлений.
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