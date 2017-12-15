В Крыму подготовили для туристов новогодние сюрпризы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма и туроператоры подготовили на новогодние и рождественские праздники несколько специальных туристических программ: от традиционного посещения достопримечательностей до экстремальных видов спорта.

Комфортная зима

Новогодние каникулы в Крыму обойдутся туристам в 7,5-42 тысячи рублей с человека в зависимости от места проживания, типа питания и программы.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отмечает, что в предстоящие праздничные каникулы полуостров посетят около 90 тысяч туристов. Средний уровень бронирования мест отдыха — 47,8%.

"Все национальные туроператоры активно сотрудничают с крымским направлением. Ведь период "тихого" сезона или межсезонье – это еще один веский повод познакомиться с туристическими возможностями крымского полуострова. Время, когда главные роли по праву отводятся великолепным крымским горам, памятникам культурно-исторического наследия, уникальным природным объектам, чистейшему воздуху. Все эти неисчерпаемые природные и культурные памятники превращаются в мощный ресурс для каждого, кто решит приехать на полуостров теплой и комфортной крымской зимой", — сказал РИА Новости Волченко.

Министр заверил, что туристы получат комплексные услуги на самом высоком уровне – от программ оздоровления до организации досуга.

Крымские туроператоры специально для новогодних каникул разработали тематические туры выходного дня и более полные программы, которые охватят период всех праздничных дней.

В списке — 17 туристских маршрутов. География вояжа — Южный берег Крыма, Евпатория, Севастополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.

Продолжительность поездки может составить от трех до восьми дней. Обойдется новогоднее путешествие в Крым от 7,5 до 42,8 тысячи рублей с человека, в зависимости от типа размещения, питания, продолжительности, числа посещаемых объектов и количества человек в группе.

Наиболее популярны у туристов традиционно Ливадийский, Массандровский, Воронцовский и Ханский дворцы, Ласточкино гнездо, гора Ай-Петри, Никитский ботанический сад, Форосская церковь, винный завод "Массандра".

"Туристов ждут сюрпризы и, безусловно, новые открытия. Также программы рассчитаны как для семей с маленькими детьми, так и любителей экстремальных видов спорта. Переместиться из комфортной городской среды в зимнюю атмосферу не составит труда", — уточнил министр.

Отдых по доступным ценам

Гостиницы, пансионаты и санатории подготовили для туристов шоу-программы и экскурсии. Есть и необычные предложения — "Новый год в подземном царстве" (в пещерах) или "Новый год в винных подвалах".

Туристов в новогодние праздники примут более 265 санаториев и гостиниц, работающих без перерыва на зиму.

Средняя стоимость проживания — от 1,2 до 3,5 тысячи рублей с человека, включая питание, базовое лечение, анимационные программы, посещение бассейна, традиционные СПА-процедуры и прочие.

"Многие здравницы Крыма предлагают акционные программы, например: бесплатное размещение ребенка до 14 лет на основном месте в номере с родителями, предоставление одноместного размещения по цене одного места в номере, 50-процентные скидки на спа-услуги", — рассказал Волченко.

Парады и конкурсы

К примеру, в детских санаториях подготовлены новогодние смены "Квестомания", рождественские смены "Олимпийская деревня" и "Рождество в Хогвартсе". Продолжительность смены от 7 до 14 дней, стоимость на одного ребенка от 20,9 тысячи рублей. Сюда включены проживание, пятиразовое питание, аниматоры.

Города и районы Крыма не остаются в стороне. В Евпатории пройдет уже в 13-й раз фестиваль-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек "Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз".

В Ялте в восьмой раз пройдет Мороз-парад. В кинопарке "Викинг" можно будет встретиться с викингами. Тематические программы пройдут в дельфинарии "Акварель" в Алуште, театре морских животных "Акватория" в Ливадии, в Евпаторийском дельфинарии.

Отдых в Крыму, уверен министр, запомнится туристам надолго, оставив после себя массу впечатлений.

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