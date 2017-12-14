Роскомнадзор вынес предупреждение YouTube из-за аккаунта "Открытой России"

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube и социальных сетей удалить аккаунты нежелательных организаций, среди которых — фонд "Открытая Россия". В противном случае ведомство пригрозило видеохостингу блокировкой.

В пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что некоторые сайты уже ограничили доступ к нежелательным материалам, с другими, в том числе с видеохостингом YouTube, продолжаются переговоры.

Подчеркивается, что к блокировке сайта может привести не только размещение материалов нежелательных организаций, но и публикация гиперссылок на них. "Размещая гиперссылку на материалы с противоправной информацией, редакция СМИ способствует ее распространению", — говорится в официальном комментарии.

Решение от 12 декабря

Несколько дней назад Роскомнадзор внес в реестр запрещенных материалов 21 интернет-ресурс организаций, признанных в России нежелательными, а также потребовал блокировать их "зеркала". Это распоряжение касается и страниц нежелательных организаций в соцсетях.

Решение о блокировке всех ресурсов "Открытой России" было принято Роскомнадзором 12 декабря.

"Мы заблокировали по представлению прокуратуры, по закону о нежелательных организациях, который вступил в силу с 1 декабря. Соответственно все ресурсы организации, которые попадают под этот закон, будут блокироваться", —рассказал РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

В настоящее время в России признаны нежелательными 11 организаций, в том числе зарегистрированный в Британии фонд Otkrytaya Rossia ("Открытая Россия").

Требование Генпрокуратуры

Как пояснили РИА Новости в надзорном ведомстве, ограничение доступа относится к тем сайтам, которые распространяют "информационные материалы иностранных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России". Уточняется, что это решение вынесено по требованию Генпрокуратуры

По данным Роскомназдора, с начала действия Единого реестра запрещенной информации владельцы почти 30 тысяч сайтов ограничили доступ к запрещенной информации. Однако 3,5 тысячи страниц отказались удалять ее. Доступ к ним сейчас ограничен, но будет возобновлен после выполнения требований судов.