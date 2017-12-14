Роскомнадзор ведет диалог с Youtube по поводу блокировки

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Роскомнадзор предписал видеосервису YouTube и социальным сетям удалить информационные ресурсы нежелательных организаций. Некоторые сайты уже сделали это, а с другими продолжается диалог. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
"В соответствии с законом им были направлены требования об удалении противоправного контента", — сказали в пресс-службе, но конкретные ресурсы не назвали.
Часть этих интернет-ресурсов выполнила требование, а часть нет, и с ними Роскомнадзор продолжает диалог, добавили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что к блокировке может привести не только размещение самого противоправного контента, но и гиперссылок на него. Роскомнадзор полагает, что СМИ, ставя гиперссылку, знают о содержании материала. Таким образом, размещая ссылку на материал нежелательных организаций, редакции способствуют его распространению.
Сейчас в России признаны нежелательными 11 организаций, в том числе зарегистрированный в Британии фонд Otkrytaya Rossia ("Открытая Россия").
По данным Роскомназдора, с начала действия Единого реестра запрещенной информации владельцы почти 30 тысяч сайтов ограничили доступ к запрещенной информации. Однако 3,5 тысячи страниц отказались удалять ее. Доступ к ним сейчас ограничивается, но будет восстановлен после выполнения требований судов.