Роскомнадзор ведет диалог с Youtube по поводу блокировки

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Архивное фото

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Роскомнадзор предписал видеосервису YouTube и социальным сетям удалить информационные ресурсы нежелательных организаций. Некоторые сайты уже сделали это, а с другими продолжается диалог. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

На днях Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенных материалов 21 интернет-ресурс организаций, признанных в России нежелательными, а также потребовал блокировать их "зеркала". Кроме того, ресурсы этих организаций выявились в социальных сетях и на YouTube.

"В соответствии с законом им были направлены требования об удалении противоправного контента", — сказали в пресс-службе, но конкретные ресурсы не назвали.

Часть этих интернет-ресурсов выполнила требование, а часть нет, и с ними Роскомнадзор продолжает диалог, добавили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что к блокировке может привести не только размещение самого противоправного контента, но и гиперссылок на него. Роскомнадзор полагает, что СМИ, ставя гиперссылку, знают о содержании материала. Таким образом, размещая ссылку на материал нежелательных организаций, редакции способствуют его распространению.

"Наличие на интернет-сайте сетевого издания гиперссылки на материал (текст, видео-, аудио-, изображение и так далее) с противоправным контентом расценивается Роскомнадзором как способ распространения данного контента в том случае, если такая гиперссылка является неотъемлемой частью контекста", — заявляет ведомство.

Сейчас в России признаны нежелательными 11 организаций, в том числе зарегистрированный в Британии фонд Otkrytaya Rossia ("Открытая Россия").

По данным Роскомназдора, с начала действия Единого реестра запрещенной информации владельцы почти 30 тысяч сайтов ограничили доступ к запрещенной информации. Однако 3,5 тысячи страниц отказались удалять ее. Доступ к ним сейчас ограничивается, но будет восстановлен после выполнения требований судов.