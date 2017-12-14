Прокуратура предостерегла Илью Яшина от проведения несогласованной акции

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мещанская межрайонная прокуратура предостерегла главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина от проведения несанкционированного митинга. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Ранее Яшин сообщил, что собирается провести 24 декабря акцию в Лермонтовском сквере и что 11 декабря подал в префектуру Центрального административного округа заявку на эту площадку. По его словам, планируется, что в акции примут участие до пяти тысяч человек.

Как пояснил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, такие акции обязательно должны согласовываться, причем — за месяц. Ни в префектуру ЦАО, ни в департамент заявка не поступала.

Мещанская межрайонная прокуратура по просьбе департамента провела проверку и установила, что Яшин распространяет сведения об организации в Лермонтовском сквере "фактически несанкционированного митинга под видом районного праздника". В связи с этим ему и было вынесено предупреждение о недопустимости нарушения законодательства.

Департамент региональной безопасности, со своей стороны, напомнил организаторам акции об ответственности за проведение несанкционированного митинга.

"Происходит, на самом деле, обычное явление, когда люди пытаются, условно говоря, на ровном месте создать какую-то волну, причем волну, которая, на наш взгляд, несвоевременная и неправильная, потому что нужно понимать, как я уже говорил, ответственность", — сказал Черников.