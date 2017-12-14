Анекдот от Путина и самые яркие цитаты с большой пресс-конференции

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сегодня состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. Самые яркие высказывания президента — в материале РИА Новости.

Об оппозиции

"По поводу оппозиции, почему она не появляется такая, которая была бы конкурентоспособной. Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать".

"Оппозиция должна выйти с ясной понятной людям программой позитивных действий".

"Вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому? Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?"

О действующей власти

"Я вас уверяю: власть никого не боялась и никого не боится, но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 1990-х годах, а сегодня на Украине происходит".

О Саакашвили

"Что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор?"

О военных расходах

"Те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую".

(Анекдот о сыне бывшего офицера, который обменял у соседского мальчишки отцовский кортик на часы).

"Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убью, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут".

О фермере, ставшем фигурантом дела за GPS-маячок на корове

"Я даже не знаю, что есть такая статья (о незаконном обороте спецсредств. — Прим. ред), обязательно посмотрю <…>. По поводу того, что нельзя прикрепить (GPS. — Прим. ред.) к корове? Первый раз слышу. Знаю, что котам даже привинчивают GPRS и ГЛОНАСС, чтобы кот не потерялся. Не знаю, в чем проблема с коровой, наверное, это нужно как-то отрегулировать, я постараюсь это сделать"

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Об американских конгрессменах

"Ваши конгрессмены, сенаторы так хорошо выглядят, красивые у них костюмы, рубашки, они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента (США), чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и Ирана. Вы вообще нормальные люди?"

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"Я видел там девушка плакат поднимала, на котором написано: "Путин, бай-бай". Давайте заострим".

(Оказалось, что на плакате было написано другое слово — "бабай (дедушка по-татарски)".

"А, бабай! К старости слаб глазами стал, извините".

О Трампе

"С господином Трампом мы друг к другу обращаемся по именам, поэтому уж не знаю. Если бы было "ты" или "вы", перешли бы мы на "ты"? Скорее всего, да, потому что мы с ним хоть и мало встречались, мельком два раза, но в целом рабочий контакт должен быть между людьми, которые занимаются тем видом деятельности".

Об обвинениях в причастности России к крушению Ту-154

"Слушайте, ну мы устали от подобного блефа. Просто устали. Чушь какая-то и несуразица".

"Если на борту были взрывы, а самолет-то откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Значит там (в Польше) их и положили. Мы что ли, какие-то российские агенты туда (в самолет) пробрались и положили взрывчатку что ли? Ищите у себя тогда"

О Родченкове

"Что странно для меня, человека, который в специальных службах долгое время проработал: он ведь всю эту гадость (допинг) таскал из Северной Америки — из США и Канады. Как его пропускали через таможню при таком жестком контроле? Он же годами все это делал. Конечно, возникают всякие мысли на этот счет".

"Как так получилось, что такой вот субъект оказался во главе нашей антидопинговой структуры — ошибка, конечно, тех, кто это сделал. Я знаю, кто это сделал, но теперь уже чего об этом говорить".

О запрете на аборты

"Здесь надо быть очень аккуратным, взвешенным исходить из общего настроения в обществе, морально-этических норм, которые в обществе сложились. Ничего нельзя ломать через колено".