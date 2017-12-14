Анекдот от Путина и самые яркие цитаты с большой пресс-конференции

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сегодня состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. Самые яркие высказывания президента — в материале РИА Новости.
Об оппозиции
- "По поводу оппозиции, почему она не появляется такая, которая была бы конкурентоспособной. Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать".
- "Оппозиция должна выйти с ясной понятной людям программой позитивных действий".
- "Вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому? Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?"
О действующей власти
- "Я вас уверяю: власть никого не боялась и никого не боится, но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 1990-х годах, а сегодня на Украине происходит".
О Саакашвили
- "Что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор?"
О военных расходах
- "Те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую".
- (Анекдот о сыне бывшего офицера, который обменял у соседского мальчишки отцовский кортик на часы).
"Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убью, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут".
О фермере, ставшем фигурантом дела за GPS-маячок на корове
- "Я даже не знаю, что есть такая статья (о незаконном обороте спецсредств. — Прим. ред), обязательно посмотрю <…>. По поводу того, что нельзя прикрепить (GPS. — Прим. ред.) к корове? Первый раз слышу. Знаю, что котам даже привинчивают GPRS и ГЛОНАСС, чтобы кот не потерялся. Не знаю, в чем проблема с коровой, наверное, это нужно как-то отрегулировать, я постараюсь это сделать"
Об американских конгрессменах
- "Ваши конгрессмены, сенаторы так хорошо выглядят, красивые у них костюмы, рубашки, они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента (США), чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и Ирана. Вы вообще нормальные люди?"
- "Я видел там девушка плакат поднимала, на котором написано: "Путин, бай-бай". Давайте заострим".
(Оказалось, что на плакате было написано другое слово — "бабай (дедушка по-татарски)".
- "А, бабай! К старости слаб глазами стал, извините".
О Трампе
- "С господином Трампом мы друг к другу обращаемся по именам, поэтому уж не знаю. Если бы было "ты" или "вы", перешли бы мы на "ты"? Скорее всего, да, потому что мы с ним хоть и мало встречались, мельком два раза, но в целом рабочий контакт должен быть между людьми, которые занимаются тем видом деятельности".
Об обвинениях в причастности России к крушению Ту-154
- "Слушайте, ну мы устали от подобного блефа. Просто устали. Чушь какая-то и несуразица".
- "Если на борту были взрывы, а самолет-то откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Значит там (в Польше) их и положили. Мы что ли, какие-то российские агенты туда (в самолет) пробрались и положили взрывчатку что ли? Ищите у себя тогда"
О Родченкове
- "Что странно для меня, человека, который в специальных службах долгое время проработал: он ведь всю эту гадость (допинг) таскал из Северной Америки — из США и Канады. Как его пропускали через таможню при таком жестком контроле? Он же годами все это делал. Конечно, возникают всякие мысли на этот счет".
- "Как так получилось, что такой вот субъект оказался во главе нашей антидопинговой структуры — ошибка, конечно, тех, кто это сделал. Я знаю, кто это сделал, но теперь уже чего об этом говорить".
О запрете на аборты
"Здесь надо быть очень аккуратным, взвешенным исходить из общего настроения в обществе, морально-этических норм, которые в обществе сложились. Ничего нельзя ломать через колено".