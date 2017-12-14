Роскомнадзор предостерег СМИ от размещения ссылок на противоправный контент

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Гиперссылки на материалы организаций, признанных в России нежелательными, могут привести к блокировке интернет-ресурса, об этом сообщается в разъяснениях, опубликованных на сайте ведомства.

Как поясняет ведомство, размещая гиперссылку на какой-либо материал стороннего ресурса, редакция СМИ знает о содержании материала, доступного по данной гиперссылке. "Поэтому, размещая гиперссылку на материалы с противоправной информацией, редакция СМИ способствует ее распространению", — говорится в сообщении.

В настоящее время в России признаны нежелательными 11 организаций, в том числе зарегистрированный в Британии фонд Otkrytaya Rossia ("Открытая Россия"). Во вторник Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этим информационным ресурсам, после чего Роскомнадзор сообщил, что уже внес перечисленные сайты в "соответствующий реестр с целью блокировки операторами связи".

"Наличие на интернет-сайте сетевого издания гиперссылки на материал (текст, видео-, аудио-, изображение и так далее) с противоправным контентом расценивается Роскомнадзором как способ распространения данного контента в том случае, если такая гиперссылка является неотъемлемой частью контекста", — отмечают в ведомстве.