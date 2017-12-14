Роскомнадзор предписал YouTube удалить ресурсы нежелательных организаций

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube и социальных сетей удалить информационные ресурсы нежелательных организаций, но пока не все выполнили это предписание, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил на блокировку 21 интернет-ресурс с материалами организаций, которые в России признали нежелательными. Кроме того, проводится блокировка "зеркал" этих сайтов.

В пресс-службе рассказали, что Роскомнадзор продолжает вести диалог с теми ресурсами, которые пока не выполнили требование ведомства.

Роскомнадзор ранее предупредил об ограничении доступа к сайтам СМИ, на которых появятся гиперссылки на материалы нежелательных организаций.

Нежелательными в России признали 11 организаций, в том числе британский фонд Otkrytaya Rossia.