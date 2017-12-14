В ЛДПР предложили сажать в тюрьму за "оправдание геноцида русских"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР Михаил Дегтярев и Борис Чернышов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести наказание в виде лишения свободы до трех лет за "оправдание геноцида русских", следует из базы данных нижней палаты парламента.

Депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс РФ статьей об "оправдании геноцида русских". В частности, за отрицание действий, направленных на полное или частичное уничтожение русской национальной группы как таковой путем убийства членов этой группы, предлагается наказывать "штрафом в размере до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок".

За то же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения или с использованием СМИ, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Предлагается также лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие проекта направлено на противодействие всяким попыткам "посягательства на историческую память о русских".